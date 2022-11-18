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科技巨頭思科 將裁員4000人

編譯組／聖荷西17日電
思科傳出將裁員4000多人的消息。（美聯社）
思科傳出將裁員4000多人的消息。（美聯社）

繼推特、Meta、Stripe之後，聖荷西科技巨頭思科（Cisco）也透露將裁員5%，約4000多人。這是今年動蕩的科技業又一次大規模裁員行動。

不過，思科表示，他們持續成長的領域仍將繼續招聘員工，預計到明年7月會計年度結束時，公司員工總人數將恢復到和上一個會計年度一樣，約8萬3300人。

思科發言人在聲明中說：「我們上一個季度的業績十分強勁。在如何管理業務方面，我們仍非常自律，包括重新平衡我們優先領域的投資。這次行動並不是減少勞動力，事實上，到這個會計年度結束時，我們的員工總人數會和上一個會計年度差不多。」

作為6億元重組計畫的一部分，思科還打算關閉未充分利用的辦公室，但目前還不清楚哪些辦公室會受到影響。

思科財務長赫倫（Scott Herren）16日在財報電話會議上說：「請不要把這次動機為節省成本的行動視為裁員，這其實是一項重新平衡的措施。整體來看，我們希望在某些領域方面進行更多投資，包括雲端運算和協作產品。」

執行長羅賓斯（Chuck Robbins）表示，公司希望為被解雇的員工安排新職位。不過，新職位數量略低於裁員人數。

思科業績在新冠疫情期間顯著成長，為了順應遠距工作潮流，他們還收購了十多家規模較小的企業。思科的產品包括視訊會議螢幕和軟體、路由器、網路交換器等。

截至10月29日，思科的季度營業額為136億元，比去年同期增加6%，創下歷史新高。

裁員 投資 雲端

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