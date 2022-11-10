12家科技公司 今年共裁減數萬員工

臉書母公司Meta9日表示，將裁減13%、相當於1萬1000多名的員工。 （美聯社）

面對不確定的經濟狀況，曾引領10年股票牛市的科技行業，在2022年普遍出現了一連串的裁員 。以下是最近宣布的大事件。

Meta：這家臉書母公司9日表示，該公司將裁減13%，相當於11000多名的員工，那些失去工作的人將獲得16周的工資，另外每服務一年還將獲得兩周的工資。Meta將支付六個月的健康保險。

馬斯克收購Twitter後，裁減大約一半的Twitter員工。（美聯社）

推特（Twitter）：削減約3700個工作崗位。在上月底完成對Twitter的440億美元收購後不久，馬斯克（Elon Musk）裁減了大約一半的Twitter員工，他們獲得了三個月的遣散費。

Lyft：這家乘車公司上周宣布裁減13%的員工，即約700個職位。對於被解雇的工人，該公司承諾提供10周的工資，到4月底的醫療保險 ，工作四年以上的員工將獲得額外的四周工資。

Stripe：這家在線支付巨頭上周裁減了大約14%，相當於約1100名員工。Stripe將為所有離職員工支付14周的遣散費，對那些任期較長的員工支付更多。它還將支付相當於6個月的現有醫療費用或醫療延續的現金。

Coinbase：6月，Coinbase宣布裁減18%的全職工作，約1100人。被解雇的人獲得了至少14周的遣散費，超過一年的工作時間每一年增加2周。美國員工還獲得了四個月的COBRA健康保險，全球範圍獲得了四個月的心理健康支持。

Shopify：7月，Shopify宣布裁員1000人，相當於其全球員工的10%。被裁員的員工將獲得16周的遣散費，在公司每工作一年還將獲得一周的補償。

Netflix ：削減約450個職位。Netflix宣布了兩輪裁員。5月，該流媒體服務取消了150個職位；6月下旬，Netflix宣布再裁員300人。

微軟（Microsoft）：據說裁員不到1000人。10月，微軟確認請走了不到1%的員工。

Snap：8月底，Snap宣布裁減20%，相當於1000多名員工。

Robinhood：31%的員工。這家零售經紀公司在8月裁減了23%的員工，此前在4月裁減了9%的員工。

Chime：本月早些時候，這家金融科技公司裁減了12%，即約160名員工。

特斯拉（Tesla）：6月，特斯拉首席執行官馬斯克稱，該公司正在削減10%的受薪員工，這並不包括實際製造汽車、電池組或安裝太陽能的人。按小時計算的員工人數將會增加。