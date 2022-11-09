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聖荷西民主黨支持者 開票夜辦派對

記者李榮／聖荷西報導
民主黨支持者聚再一起看開票。（記者李榮／攝影）
民主黨支持者聚再一起看開票。（記者李榮／攝影）

選舉8日晚間開票，這次由於是期中選舉而不是總統大選年，整體選戰較為平靜。一群民主黨支持者晚間在聖荷西舉行開票派對，提自己支持的候選人打氣，並互聊選情。

參加開票派對的山麓迪安薩社區學院學區委員鄭蓓立（Peral Cheng）指出，選戰非常激烈，他支持寇惠風參選佛利蒙聯合學區委員，一方面是寇惠風在學區內幫忙已久，是非常適合的學區委員候選人。另一方面是社區很需要能夠了解學區面臨問題的候選人，同時也能代表華人社區的聲音。

參加派對的北加州中文學校會長王婉君指出，華人一般在政治上比較沒有聲音，但事實上要真正融入美國社會，還是要參與政治。另一方面，這次在南灣的選戰中，其實可以看到很多負面的選舉，並非好現象。王婉君說，有華人出來就應該要支持，就算有不同的意見也不應該互相抹黑，才能維持正向力量。

她表示，在美國參與政治，特別是在於地方的層級，其實都算是志願出來幫忙，所獲得的回報非常少的，大家應該多鼓勵、支持。

在南灣多位華人候選人方面，幾位現任者都較為穩健。加州眾議員第26選區羅達倫（Evan Low），獲得3萬7339張選票，大幅領先對手。現任眾議員李天明，在聖他克拉拉縣的部分，拿到1萬4068張選票，也是大幅領先對手。

學區 華人 開票

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