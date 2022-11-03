小企業有毒廢棄物 聖縣推廣回收 宣傳不到位 許多業主不知道

工作人員正在從小企業主的汽車後備箱中移走需要被回收的有毒廢棄物（記者陳爍嘉／攝影）

聖他克拉拉縣有毒廢棄物回收計畫正在推廣他們的「極少量有毒廢棄物處置項目」（The Very Small Quantity Generator disposal program），為小型企業提供簡單有效且廉價的危險廢棄物處理方式，保護環境免受污染。

聖縣的有毒廢棄物回收點接受少於220磅或27加侖的有毒廢棄污染物，包括油漆、機油、電池和丙烷罐。該項目是免下車服務，聖縣居民可在預約後，將待回收廢棄污染物放置在汽車 後備箱，並在指定時間將車開到指定的得來速(drive-thru)車道，讓工作人員將汽車後備箱中的廢棄污染物收走。

極少量有毒廢棄物處置項目的項目經理普克。（記者陳爍嘉／攝影）

極少量有毒廢棄物處置項目的經理普克（Billy Puk）表示，一些油漆等裝修用品含有一些用來溶解其他物質的溶劑。這些物質如果沒有被妥善處理，將會對環境產生極大的威脅，並最終報應到人類身上。如果真的有人將廢棄的油漆灌入下水道，這些油漆大多會流入海灣，因為這些油漆無法在水里被降解。當海灣里的魚類被迫吃下這些有毒污染物，它們的健康將會出現不好的變化。如果人類吃下了這些含有有毒污染物的魚，我們的身體也會出現這些毒物。

事實上，極少量有毒廢棄物處置並不是一個新項目。許多小型企業，比如牙科診所，裝修公司，汽車維修廠等，都需要妥善處理其產生的有毒廢棄污染物。但由於宣傳不到位，許多小企業主都不知道聖縣能為他們提供廉價的有毒廢棄物回收服務。

普克指出，縣府沒有權限從各市市府手中得到聖縣相關小企業的名單，無法進行有針對性的宣傳活動。但該項目完全有能力為更多相關小企業提供有毒廢棄物回收服務。目前，聖縣每年只有大約300家小型企業使用這個項目，該項目在上一財年共收集處理了6萬4560磅危險廢物。

普克表示，該項目是減少對健康和環境的威脅，並使社區更具可持續性的有效方法。相關的小企業主和普通群眾都可以登錄 HHW.org/VSQG 網站了解聖縣危險廢棄物回收服務的更多信息，通過妥善處理有毒廢棄物來保護環境。

妥善處理危險廢物對於保護聖縣的公眾健康和環境非常重要。減少這些有毒污染物的使用並確保它們被安全處理是聖他克拉拉縣可持續發展總體規劃中的一項關鍵戰略。