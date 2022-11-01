馬兆明爭連任 政綱聚焦治安 拜會本報闡發政見

市議員馬兆明（左）拜會世界日報舊金山社副社長楊大德（右）。（記者張曼琳／攝影）

距離選舉還有7天時間，尋求連任的舊金山 第四區華裔市議員馬兆明（Gordon Mar）前來拜會舊金山世界日報，與楊大德副社長座談。馬兆明表示，此次連任，他的政綱聚焦在治安、教育 、支持長者等議題上。對於競爭對手利用不實信息攻擊他支持被罷免 的官員，他表示完全是無的放矢。事實是，除非公職人員存在明顯非法活動或不當行為，他幾乎不參與罷免官員活動。

沒參與過罷免活動

今年第四區市議員競選引起不少風波，先有華裔「新秀」雷千紅在宣布參選後，因其登記住址的居住時間存疑，被剝奪競選資格，再有三次參選市議員失敗的殷嘉立（Joel Engardio）宣布參選，並在競選廣告上稱馬兆明支持被罷免的地檢官博徹思和反亞裔的教委，廣告中寫道馬兆明「反對洛威爾（Lowell ) 高中擇優錄取」等。

對此，馬兆明回應：「市議員間競爭，變得如此混亂和醜陋，我覺得非常不幸。」也表示，殷嘉立除了三次競選不同選區的市議員失敗外，沒有任何成績紀錄，正因如此，殷嘉立在競選期間竭盡散布錯誤信息，將矛頭轉向市議員選舉之外的範圍。

馬兆明認為，官員罷免的目的，是為了解除那些存在明顯非法活動或不當行為的民選官員。因此，除非公職人員存在明顯非法活動或不當行為，否則他不支持任何罷免。他說：「這也是為什麼我不支持去年州長紐森的罷免，以及舊金山的兩次罷免運動，因為我覺得他們不符合罷免標準。」

不過，馬兆明對去年發生的兩場罷免運動也表示理解。他說：「我絕對理解，導致罷免發生的是（選民的）挫敗感和強烈不滿情緒。」他表示，教育和治安是公眾深切關注的問題，也是他作為市議員首要任務之一。「這表明我們還需要做更多的工作，來支持我們的學校、讓我們的社區更安全，我一直專注於這些問題，並提出真正的解決方案並取得成果。」

支持洛威爾擇優錄取

對於對手指責他反對擇優錄取，馬兆明在座談中表示，16年前他和妻子帶著尚在襁褓的女兒，搬到第四區居住。今年女兒剛滿17歲，也是即將從洛威爾高中畢業的學生。他說：「我們一直希望她能上洛威爾高中，因為它不僅是舊金山、而且也是全國的最好的公立高中之一。」馬兆明強調：「我一直是洛威爾高中擇優錄取的堅定支持者。」他並透露，在教委會非法決定在 2021年進行一年的抽籤錄取時，他曾致信表示反對，並要求他們不要將抽籤錄取永久化，還建議教委們與社區合作，探討如何解決為代表性不足社區提供機會的其他方法。

他認為，洛威爾高中擇優錄取「取得了巨大的成功」，他的女兒也即將成為該校畢業生，並為上大學做好了準備。同時他也表示，他支持提高該市所有高中的學術水平，並在過去兩年的推動下，為學區提供了800萬元的城市資金，專門用於大學準備項目，確保所有高中生都準備好在大學中取得成功。