我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

北加中文學校聯合會 睽違3年教學研討

記者李榮／密爾比達報導
睽違三年，北加州中文學校聯合會舉辦實體教學研討會。（記者李榮／攝影）
睽違三年，北加州中文學校聯合會舉辦實體教學研討會。（記者李榮／攝影）

加州中文學校聯合會在南灣華僑文教中心舉行本學年度第一次教學研討會。這也是北加州中文學校聯合會在近三年疫情之下，第一次實體舉辦的教師培訓會。當日主題為「後疫情時代華文教學之更迭」，總共吸引近百位老師參加，報名踴躍。

北加州中文學校聯合會長王婉君表示，北加州中文學校聯合會向來秉持服務的精神，針對老師們急需面對的喔題，提供培訓與交流的平台。無論是疫情之後教學的調整與備課、華語文兒童與成人的第二語文教學法、校園槍擊案教室的管理與應對，這次都請到專家來回答老師們的問題，希望老師能掌握後繼續致力海外華文教育。

南灣華僑文教中心莊雅淑主任致詞指出，聯合會對海外華語文教學非常用心，執得肯定。而她也特別向老師們介紹「全球華文網」，提供老師備課時準備，上面的資訊豐富，希望中文學校的老師們能多加運用。

當日的研討會課程與講師分別為：國語語文學校老師王智玫主講「從網路回教室的活動微調」、聖荷西中文學校和矽谷中文學校老師蔡青蓉介紹「華語教學策略分享」、

中華文化學習中心老師李亭儀分享「CSL 教學法及在僑校轉型中的應用」、愛飛揚中文學校老師胡為晴講授「低年級老師的備課」，以及灣區警官Rita Lee主題分享「 校園暴力與教室管理」。

加州 北加 疫情

上一則

他為何發表「不自殺聲明」

下一則

聖荷西祖孫過馬路被撞 肇事駕駛逃逸

延伸閱讀

慈濟密爾比達義診 30日舉行

慈濟密爾比達義診 30日舉行
議員秘密對話外洩 洛警展開刑事調查

議員秘密對話外洩 洛警展開刑事調查
中文學校聯合會前會長姜良淼病逝 11 / 5告別式

中文學校聯合會前會長姜良淼病逝 11 / 5告別式
歐宏偉訪洛麗學校 勉學員學中文

歐宏偉訪洛麗學校 勉學員學中文
北加中文學校行政營 傳承經驗

北加中文學校行政營 傳承經驗

熱門新聞

這棟位於阿賽頓Stockbridge Avenue上的豪宅，前屋主是前科累累的華裔劉強尼。（電視新聞截圖）

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

2022-10-23 14:49
Meta創辦人兼執行長查克柏格首次公布人工智慧口語翻譯機器人，由來自台灣的工程師表現閩南話翻英文的示範。（翻攝自Meta）

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

2022-10-19 17:08
石斑魚的魚肉和魚皮特別彈Q，比想像中好料理。（記者江碩涵／攝影）

台石斑魚銷美搶購一空 米其林主廚大讚魚肉超彈Q

2022-10-25 20:31
屋崙華埠商會最近舉行2022年網絡犯罪趨勢華埠社區會議。FBI舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（右）和華埠商會主席陳錫澎（左）出席。（記者劉先進 ／攝影）

「你敢曝光 就群發裸照」北加華女被殺豬盤騙走65萬

2022-10-27 19:51
76歲的法耶揮舞拐杖，和寵物狗阻止一起家門口的搶劫。（電視截圖）

70歲鄰居遇搶… 76歲婆婆聯手愛犬 揮杖嚇退劫匪

2022-10-25 14:46
屋崙華埠居民Linda此前在市民會議上，向地檢官員講述女兒悲慘經歷。（市民供圖）

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

2022-10-24 00:23

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議