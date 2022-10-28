北加中文學校聯合會 睽違3年教學研討

睽違三年，北加州中文學校聯合會舉辦實體教學研討會。（記者李榮／攝影）

北加州 中文學校聯合會在南灣華僑文教中心舉行本學年度第一次教學研討會。這也是北加 州中文學校聯合會在近三年疫情 之下，第一次實體舉辦的教師培訓會。當日主題為「後疫情時代華文教學之更迭」，總共吸引近百位老師參加，報名踴躍。

北加州中文學校聯合會長王婉君表示，北加州中文學校聯合會向來秉持服務的精神，針對老師們急需面對的喔題，提供培訓與交流的平台。無論是疫情之後教學的調整與備課、華語文兒童與成人的第二語文教學法、校園槍擊案教室的管理與應對，這次都請到專家來回答老師們的問題，希望老師能掌握後繼續致力海外華文教育。

南灣華僑文教中心莊雅淑主任致詞指出，聯合會對海外華語文教學非常用心，執得肯定。而她也特別向老師們介紹「全球華文網」，提供老師備課時準備，上面的資訊豐富，希望中文學校的老師們能多加運用。

當日的研討會課程與講師分別為：國語語文學校老師王智玫主講「從網路回教室的活動微調」、聖荷西中文學校和矽谷中文學校老師蔡青蓉介紹「華語教學策略分享」、

中華文化學習中心老師李亭儀分享「CSL 教學法及在僑校轉型中的應用」、愛飛揚中文學校老師胡為晴講授「低年級老師的備課」，以及灣區警官Rita Lee主題分享「 校園暴力與教室管理」。