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看壞經濟未雨綢繆 房地產獨角獸Pacaso裁3成約百名員工

編譯組／舊金山電
舊金山獨角獸初創公司Pacaso未雨綢繆，裁員三成，該公司業務經營的房產主要集在太浩湖等休閒度假區。（美聯社）
舊金山獨角獸初創公司Pacaso未雨綢繆，裁員三成，該公司業務經營的房產主要集在太浩湖等休閒度假區。（美聯社）

一家總部設在舊金山房地產技術獨角獸公司裁減了近三分之一約100名的員工。

Pacaso是一家房地產科技（或proptech）初創公司，承諾以很小的成本實現「第二套住房所有權」，其模式與分時度假（以及同為房地產初創公司的獨角獸Sonder）並不完全相同。該公司已裁員30%，並將裁員歸因於逐漸疲軟的經濟走勢。這一消息是由房地產新聞網站Inman首先報導的。

據Real Deal報導，在本月上旬全體員工電話會議上，首席執行官艾利森（Austin Allison）表達了對更廣泛的經濟問題的擔憂，包括可能出現的經濟衰退對Pacaso商業模式產生的風險。

從本質上講，Pacaso通過建立有限責任公司來購買房屋（八個人可以組建有限責任公司），並管理從設計到使用業主之間分配時間的共同所有權。目前可供共同擁有的許多房屋都位於太浩湖地區，但該地區正在經歷住房危機，部分原因是度假屋和其他第二房產的空置。

據TechCrunch在2021年3月報導，該公司在推出後僅五個月就獲得了10億美元的估值，足以使其成為獨角獸。

Real Deal報導稱，艾利森在電話中說：「像這種環境下的任何企業一樣，Pacaso必須做出積極的改變，以確保我們的支出與收入相稱。」

艾利森在電話中表達的擔憂，包括房屋價值的下降，尤其是度假屋和其他第二房產。在10月7日發布的新聞稿中，艾利森將對Pacaso的核心產品「豪華第二房產」的需求描述為 「前所未有的不可持續」，但他表示，從長遠看他仍然 「看好」第二房產。 

Real Deal指出，被解雇的員工將獲得遣散費和醫療福利，但細節並不清楚。Pacaso的發言人沒有立即回應媒體的評論請求。

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