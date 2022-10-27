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東灣水利局列用水大戶黑名單 今夏冠軍日均量9138加侖

編譯組／灣區26日電
東灣水利局再公布用水大戶黑名單。（Getty Images）
東灣水利局再公布用水大戶黑名單。（Getty Images）

數百名東灣居民最近因為用水過量被罰款，其中包括許多在過去十年乾旱期間一再無視用水限制的人。

東灣水利局（East Bay Municipal Utility District）的節水政策是灣區今年唯一一個明確限制用水量的政策。應舊金山紀事報（Chronicle）的要求，東灣水利局25日公布了違反規定的完整用戶名單。

根據東灣水利局公布的數據，該地區今年夏季家庭每日平均用水量約200加侖。然而，前石油公司雪佛蘭（Chevron）副主席柯克蘭（George Kirkland）位於丹維爾（Danville）的莊園每日卻消耗5223加侖水，使他成為東灣水利局用水量最大的十大用戶之一，因而遭到罰款。柯克蘭2015年也曾因每日消耗1萬2578加侖水被罰款。

阿拉莫（Alamo）居民西諾（Tom Seeno）是東灣水利局今年夏季用水量冠軍，平均每日用水9138加侖，他是以開發康曲柯士達縣土地聞名的家族成員之一。此外，前連鎖超市Safeway執行長柏德（Steven Burd）也是屢犯者，他位於阿拉莫的住家整個夏季平均每日用水5498加侖。

事實上，東灣水利局的用水量門檻相對來說算寬鬆，在每兩個月一次的計費期內，每個家庭平均每日可用1646加侖的水。一旦超過這個門檻，每多用748加侖就罰2元。截至目前，一個計費期內最高的罰款是1200元。

不過，比起罰款，違反規定者被公布姓名更具懲罰性。在過去十年的乾旱中，許多東灣用水大戶因為被公開身分而惡名昭彰，包括屋崙運動家隊高層畢恩（Billy Beane）。

加州多家水利局一直要求居民在乾旱期間減少用水，有些還要求用戶將戶外澆水時間限制在一周中的某幾日。然而，很少有水利局對用戶總用水量制定上限。

東灣水利局是灣區最大的用水零售商，用戶超過140萬戶，他們提供的水大部分來自莫卡勒米河（Mokelumne River）流域，主要是塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）的融雪。過去三年，塞拉內華達山脈的融雪水量都遠低於正常時期。

東灣水利局官員表示，限制用水提高了節水量，與2020年相比，居民用水量減少了16%。

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