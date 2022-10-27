我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

新冠疫情首年 加州碳排量減9%

編譯組／沙加緬度26日電
加州新冠疫情第一年碳排放量減少9%。（美聯社）
加州新冠疫情第一年碳排放量減少9%。（美聯社）

加州2020年的全球變暖性排放與前一年相比，下降了近9%，這是因為被新冠疫情所困，人們一年中大部分時間待在家裡，沒有去碰汽車，也未去工作場所。

26日公布的數據顯示了加州最大幅度的單年排放量下降，並與全國範圍內的類似下降相吻合。官員提醒說，這些數據不能作為未來趨勢的標誌，因為疫情造成了前所未有、但卻是暫時的經濟變化。

加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）的執行官克利夫（Steven Cliff）在數據發布前告訴記者：「今年將被視為一個例外」。

事實上，全球碳項目的數據指出，一旦世界各地的新冠疫情限制開始緩解，2021年的全球排放量就會回升。

造成碳排放量下降的大部分原因是，在疫情的頭幾個月，學校和辦公樓關閉，民主黨州長紐森（Gavin Newsom）命令人們待在家裡，所以開車的人減少。到目前為止，乘用車、運貨卡車和其他形式的交通工具的排放是加州最大的排放源，也是最難減少的。但根據空氣委員會的數據，它們在2020年下降了16%。

空氣委員會排放清單處處長多尼（Nicole Dolney）說，2020年4月，輕型乘用車的行駛里程與前一年同月相比，急劇下降了44%。

在其他地方，多尼說，由於對石油和天然氣生產及煉油的需求下降，工業排放下降了9%，住宅和商業排放下降了4%，後者可能是因為天氣變暖，導致家庭和企業的暖氣開得少。

加州在美國氣候政策所涉及的許多領域處於領先地位，最早設立了一些最積極的目標，來減少助長氣候變化的溫室氣體排放。到2045年，該州已承諾，將通過大幅降低車輛、建築和其他來源的排放，並依靠技術將剩餘的碳從空氣中吸走，來實現碳中和。

在紐森的指示下，空氣委員會最近通過了一項政策：加州大多數新汽油動力汽車的限售，將止於2045年。

總的來說，加州的人均排放量在各州中是最低的。2020年，根據與環保局數據的比較顯示，該州的排放量約占美國總排放量的6%；而該州的人口約有3900萬，占全國人口的12%。

加州 疫情 紐森

上一則

聖荷西動物收容所爆滿 愛心組織關注

下一則

慈濟密爾比達義診 30日舉行

延伸閱讀

灣區前所未見 學生成績大退步 重擊學區

灣區前所未見 學生成績大退步 重擊學區
加州州長紐森 籲梁家訓、薩迪洛盡早辭職

加州州長紐森 籲梁家訓、薩迪洛盡早辭職
洛市議員涉種族歧視拒下台 加州州長對是否該辭終表態

洛市議員涉種族歧視拒下台 加州州長對是否該辭終表態
民調接近…加州30號提案爭議大 紐森持反對票

民調接近…加州30號提案爭議大 紐森持反對票
紐森離白宮有多遠

紐森離白宮有多遠

熱門新聞

Meta創辦人兼執行長查克柏格首次公布人工智慧口語翻譯機器人，由來自台灣的工程師表現閩南話翻英文的示範。（翻攝自Meta）

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

2022-10-19 17:08
這棟位於阿賽頓Stockbridge Avenue上的豪宅，前屋主是前科累累的華裔劉強尼。（電視新聞截圖）

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

2022-10-23 14:49
石斑魚的魚肉和魚皮特別彈Q，比想像中好料理。（記者江碩涵／攝影）

石斑魚外銷到美搶購一空 米其林主廚大讚魚肉超彈Q

2022-10-25 20:31
76歲的法耶揮舞拐杖，和寵物狗阻止一起家門口的搶劫。（電視截圖）

70歲鄰居遇搶… 76歲婆婆聯手愛犬 揮杖嚇退劫匪

2022-10-25 14:46
屋崙華埠居民Linda此前在市民會議上，向地檢官員講述女兒悲慘經歷。（市民供圖）

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

2022-10-24 00:23
美國主要城市月度帳單，聖荷西為最昂貴。 （美聯社）

全美50大城市家庭月付帳單 聖荷西最昂貴

2022-10-24 14:56

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法