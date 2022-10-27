新冠疫情首年 加州碳排量減9%

加州新冠疫情第一年碳排放量減少9%。（美聯社）

加州 2020年的全球變暖性排放與前一年相比，下降了近9%，這是因為被新冠疫情 所困，人們一年中大部分時間待在家裡，沒有去碰汽車，也未去工作場所。

26日公布的數據顯示了加州最大幅度的單年排放量下降，並與全國範圍內的類似下降相吻合。官員提醒說，這些數據不能作為未來趨勢的標誌，因為疫情造成了前所未有、但卻是暫時的經濟變化。

加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）的執行官克利夫（Steven Cliff）在數據發布前告訴記者：「今年將被視為一個例外」。

事實上，全球碳項目的數據指出，一旦世界各地的新冠疫情限制開始緩解，2021年的全球排放量就會回升。

造成碳排放量下降的大部分原因是，在疫情的頭幾個月，學校和辦公樓關閉，民主黨州長紐森 （Gavin Newsom）命令人們待在家裡，所以開車的人減少。到目前為止，乘用車、運貨卡車和其他形式的交通工具的排放是加州最大的排放源，也是最難減少的。但根據空氣委員會的數據，它們在2020年下降了16%。

空氣委員會排放清單處處長多尼（Nicole Dolney）說，2020年4月，輕型乘用車的行駛里程與前一年同月相比，急劇下降了44%。

在其他地方，多尼說，由於對石油和天然氣生產及煉油的需求下降，工業排放下降了9%，住宅和商業排放下降了4%，後者可能是因為天氣變暖，導致家庭和企業的暖氣開得少。

加州在美國氣候政策所涉及的許多領域處於領先地位，最早設立了一些最積極的目標，來減少助長氣候變化的溫室氣體排放。到2045年，該州已承諾，將通過大幅降低車輛、建築和其他來源的排放，並依靠技術將剩餘的碳從空氣中吸走，來實現碳中和。

在紐森的指示下，空氣委員會最近通過了一項政策：加州大多數新汽油動力汽車的限售，將止於2045年。

總的來說，加州的人均排放量在各州中是最低的。2020年，根據與環保局數據的比較顯示，該州的排放量約占美國總排放量的6%；而該州的人口約有3900萬，占全國人口的12%。