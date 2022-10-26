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灣區前所未見 學生成績大退步 重擊學區

編譯組／綜合報導
灣區學生學業大幅退步，此為示意圖。（本報資料照片）
灣區學生學業大幅退步，此為示意圖。（本報資料照片）

根據24日公布2022年學業測試結果，美國全國學生的數學與閱讀能力大幅跌落。加州學生在全州性學業測試結果表現亦不佳，顯現新冠疫情對美國學生學習情況產生極大衝擊。

美國各州均採「全國教育進展評測」(The National Assessment of Educational Progress, NAEP)，又稱國家成績單。比起疫情前2019年最後一次評測，全國八年級生的平均數學分數降低八個百分點，四年級生降低四個百分點。目前只有這兩個年級的學生接受「全國教育進展評測」。有關閱讀方面，兩個年級學生均跌落三個百分點。

加州的測試又稱「智能平衡評估」(Smarter Balanced) 。測試結果，加州學生英語能力達到標準者僅有47.1%，比2018-19疫情前測試降低四個百分點。另只有三分之一學生數學程度達到標準者，比疫情前測試跌落6.5個百分點。

加州教育政策分析 (Policy Analysis for California Education, PACE) 政策分析執行主任休斯 (Heather J. Hough) 說，測試結果，顯現全面大幅跌落，情形前所未見，這是很明顯的警告，我們必須馬上採取行動。

加州「智能平衡評估」於2014至2015學年開始全面測試加州學生，其後連續六年間，每年均呈現緩慢成長，最近測試結果反映大多數族裔跌落百分之五到百分之七百分點，然族裔之間差異仍大，如69.4%亞裔學生達到標準，比非洲裔與西語裔學生高出約三倍。

灣區各縣包括聖他克拉拉縣、阿拉米達縣、康曲柯斯達縣、舊金山縣、聖馬刁縣、馬連縣學生的「智能平衡評估」表現不佳，未能達到及格標準學生比例增加。康曲柯斯達尤其不理想，該縣28%學生英語能力未達標準，數學未達標準學生比例高達38%，為灣區各縣中，測驗不合格學生比率最高者。

加州是美國實施校園重啟較晚的一個州，然而比起一些從2020至2021學年度即重啟校園的州，數學與閱讀表現反而較佳。

比方說，佛羅里達州長強迫校園提早重啟，否則不給學區經費，結果佛州八年級生從2019年到2022年的閱讀分數，平均降低四個百分點，加州八年級生的閱讀分數同一段期間內沒有變動。數學分數，德州與佛州的八年級生於2019年至2022年間平均降低七個百分點，加州降低六個百分點。加州州長紐森表示，加州學生受到衝擊較小，主因是加州州府提供高達230億元的教育投資。

加州 疫情 教育

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