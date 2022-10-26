我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

屋崙遏制槍枝30天計畫奏效 與去年同比下降25%

記者劉先進／屋崙報導
屋崙打擊槍枝暴力30天計畫實施見成效，讓兇殺和槍擊大降；圖為屋崙警局繳獲的槍枝。（警局供圖）
屋崙打擊槍枝暴力30天計畫實施見成效，讓兇殺和槍擊大降；圖為屋崙警局繳獲的槍枝。（警局供圖）

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）25日在記者會上表示，屋崙從9月26日執行打擊槍枝暴力30天計畫以來，9人致死。而在此前一個月跨度內的8月26日至9月25日，17人因槍枝暴力致死。與去年同期相比，槍擊案下降了25%。考慮到計畫有效，將再延長打擊槍枝暴力計畫30天。

屋崙警長阿姆斯壯說，從9月26日執行打擊槍枝暴力30天計畫以來，9人致死；與去年...
屋崙警長阿姆斯壯說，從9月26日執行打擊槍枝暴力30天計畫以來，9人致死；與去年同期相比，槍擊案下降了25%。（記者劉先進／攝影）

警局從司法部社區導向警務工作計畫獲得了180萬撥款，用於在未來幾年內增聘15名警官。另外，28日將有20多警員從警校畢業，警局人手在2022年將首次達到700人。

槍擊、兇殺 4周內都在減少

阿姆斯壯說，大約4周前的9月26日，他提出了一個打擊屋崙槍枝暴力的30天計畫。當時屋崙剛剛出現致命一周事件，7天內有8人喪生。他挑戰警員指揮官，為解決槍枝暴力帶來不同的方法，目的是立即對公共安全產生影響，讓居民、遊客和企業更安全。警局實施了一個全員參與的戰略，利用部門內的每一個可用資源，加強地方、聯邦和州的合作夥伴關係，重點繳獲槍枝，打擊暴力犯罪

在30天行動開始前的8月26日至9月25日，屋崙有17人因槍枝暴力致死。9月26日到10月25日當天，屋崙9人致死，四周內槍擊和兇殺案都在減少。「9條生命逝去，仍然太多， 但我們確實在努力使屋崙更安全。槍枝暴力致死人數，也低於去年同期，當時有14人不幸喪生。」

阿姆斯壯說，採取針對性措施後，屋崙的槍擊開始相當明顯的減少。與去年同期相比，槍擊案下降了25%。整體兇殺案下降10%。涉及團體和幫派暴力有關的槍擊案和兇殺案，占整體槍擊案和殺人案的30%。

過去四周，警局停火部門、暴力犯罪行動部門和巡邏行動部門在一個月內回收82隻槍，其中30%為幽靈槍。警局還在全市範圍內逮捕了120名涉及槍擊和暴力犯罪的人。今年，警局總共繳獲1235隻槍，超過了在2021年全年收回的1199隻。「我們高度重視從社區繳獲槍支。如今只是今年的第10個月，剩餘兩個月，將繼續關注。」

他表示，警局還增加了一個額外的交通執法小組，專注於在城市內的交通事故高傷害率的地點執法。到目前為止，執法官員發出40多份交通罰單，10份車輛扣押令，用於扣押那些在攔截過程中倉皇而逃的車輛。

警局人力 今年首次回歸700人

阿姆斯壯說，考慮到上個月行動的效果，決定把打擊屋崙槍枝暴力行動延長30天。所有的資源將繼續集中在解決屋崙的槍擊案和兇殺案的團夥暴力上。此外，警局的刑事調查部門增加了8名警官，以便進行更多的刑事調查和破案。 他預計隨著警局人員的重建，將減少對外部機構的依賴。目前屋崙預算可以支持752名警員服役，但只有678人。

阿姆斯壯說，本周五，將有20多名新警員從警校畢業，加入警局。這是警局2022年人手首次回歸700人的水準。「警局正在壯大，我們期待著能夠重新部署更多的警官到現場。這將是過去12個月中畢業的第四期警校。警局一直在積極地進行招聘。」

阿姆斯特朗說，警局從司法部社區導向警務工作計畫獲得了180萬撥款，用於在未來幾年內增聘15名警官。「警局將把一些步行警員部署到一些需要更多見警率的地區，無論是華埠、市中心、傑克·倫敦廣場，還是美麗湖濱。我們必須在城市帶來安全感。」

屋崙 槍擊 暴力犯罪

上一則

僑學界慶祝台灣光復大會 駁斥台灣地位未定論

下一則

豪車埋阿賽頓後院詐保？ 檢方：沒那麼簡單

延伸閱讀

打擊槍枝暴力 霍楚撥款擴大施行紅旗法

打擊槍枝暴力 霍楚撥款擴大施行紅旗法
屋崙市長選舉民調 盛桃、泰勒支持度不相上下

屋崙市長選舉民調 盛桃、泰勒支持度不相上下
薛麗比發信籲阻停用車牌掃描器 被指政治宣傳誤導公眾

薛麗比發信籲阻停用車牌掃描器 被指政治宣傳誤導公眾
美股道瓊大漲640點 企業財報強勁帶動

美股道瓊大漲640點 企業財報強勁帶動
屋崙警匪追逐 嫌犯逃逸時與一輛汽車追尾 撞死無辜司機

屋崙警匪追逐 嫌犯逃逸時與一輛汽車追尾 撞死無辜司機

熱門新聞

Meta創辦人兼執行長查克柏格首次公布人工智慧口語翻譯機器人，由來自台灣的工程師表現閩南話翻英文的示範。（翻攝自Meta）

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

2022-10-19 17:08
這棟位於阿賽頓Stockbridge Avenue上的豪宅，前屋主是前科累累的華裔劉強尼。（電視新聞截圖）

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

2022-10-23 14:49
76歲的法耶揮舞拐杖，和寵物狗阻止一起家門口的搶劫。（電視截圖）

70歲鄰居遇搶… 76歲婆婆聯手愛犬 揮杖嚇退劫匪

2022-10-25 14:46
屋崙華埠居民Linda此前在市民會議上，向地檢官員講述女兒悲慘經歷。（市民供圖）

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

2022-10-24 00:23
好市多在10/17、10/18兩天推出線上採購回饋日，採購金額滿3000即送500元採購卡。(圖擷取自好市多官網)

抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元

2022-10-17 15:52
美國主要城市月度帳單，聖荷西為最昂貴。 （美聯社）

全美50大城市家庭月付帳單 聖荷西最昂貴

2022-10-24 14:56

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝