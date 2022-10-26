屋崙遏制槍枝30天計畫奏效 與去年同比下降25%

屋崙打擊槍枝暴力30天計畫實施見成效，讓兇殺和槍擊大降；圖為屋崙警局繳獲的槍枝。（警局供圖）

屋崙 警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）25日在記者會上表示，屋崙從9月26日執行打擊槍枝暴力30天計畫以來，9人致死。而在此前一個月跨度內的8月26日至9月25日，17人因槍枝暴力致死。與去年同期相比，槍擊 案下降了25%。考慮到計畫有效，將再延長打擊槍枝暴力計畫30天。

屋崙警長阿姆斯壯說，從9月26日執行打擊槍枝暴力30天計畫以來，9人致死；與去年同期相比，槍擊案下降了25%。（記者劉先進／攝影）

警局從司法部社區導向警務工作計畫獲得了180萬撥款，用於在未來幾年內增聘15名警官。另外，28日將有20多警員從警校畢業，警局人手在2022年將首次達到700人。

槍擊、兇殺 4周內都在減少

阿姆斯壯說，大約4周前的9月26日，他提出了一個打擊屋崙槍枝暴力的30天計畫。當時屋崙剛剛出現致命一周事件，7天內有8人喪生。他挑戰警員指揮官，為解決槍枝暴力帶來不同的方法，目的是立即對公共安全產生影響，讓居民、遊客和企業更安全。警局實施了一個全員參與的戰略，利用部門內的每一個可用資源，加強地方、聯邦和州的合作夥伴關係，重點繳獲槍枝，打擊暴力犯罪 。

在30天行動開始前的8月26日至9月25日，屋崙有17人因槍枝暴力致死。9月26日到10月25日當天，屋崙9人致死，四周內槍擊和兇殺案都在減少。「9條生命逝去，仍然太多， 但我們確實在努力使屋崙更安全。槍枝暴力致死人數，也低於去年同期，當時有14人不幸喪生。」

阿姆斯壯說，採取針對性措施後，屋崙的槍擊開始相當明顯的減少。與去年同期相比，槍擊案下降了25%。整體兇殺案下降10%。涉及團體和幫派暴力有關的槍擊案和兇殺案，占整體槍擊案和殺人案的30%。

過去四周，警局停火部門、暴力犯罪行動部門和巡邏行動部門在一個月內回收82隻槍，其中30%為幽靈槍。警局還在全市範圍內逮捕了120名涉及槍擊和暴力犯罪的人。今年，警局總共繳獲1235隻槍，超過了在2021年全年收回的1199隻。「我們高度重視從社區繳獲槍支。如今只是今年的第10個月，剩餘兩個月，將繼續關注。」

他表示，警局還增加了一個額外的交通執法小組，專注於在城市內的交通事故高傷害率的地點執法。到目前為止，執法官員發出40多份交通罰單，10份車輛扣押令，用於扣押那些在攔截過程中倉皇而逃的車輛。

警局人力 今年首次回歸700人

阿姆斯壯說，考慮到上個月行動的效果，決定把打擊屋崙槍枝暴力行動延長30天。所有的資源將繼續集中在解決屋崙的槍擊案和兇殺案的團夥暴力上。此外，警局的刑事調查部門增加了8名警官，以便進行更多的刑事調查和破案。 他預計隨著警局人員的重建，將減少對外部機構的依賴。目前屋崙預算可以支持752名警員服役，但只有678人。

阿姆斯壯說，本周五，將有20多名新警員從警校畢業，加入警局。這是警局2022年人手首次回歸700人的水準。「警局正在壯大，我們期待著能夠重新部署更多的警官到現場。這將是過去12個月中畢業的第四期警校。警局一直在積極地進行招聘。」

阿姆斯特朗說，警局從司法部社區導向警務工作計畫獲得了180萬撥款，用於在未來幾年內增聘15名警官。「警局將把一些步行警員部署到一些需要更多見警率的地區，無論是華埠、市中心、傑克·倫敦廣場，還是美麗湖濱。我們必須在城市帶來安全感。」