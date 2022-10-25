聖縣首見埃及斑蚊 急求居民助滅蚊

病媒控制區主管扎希里。（記者陳爍嘉/攝影）

聖他克拉拉縣病媒控制區發現兩隻非本地埃及斑蚊（Aedes aegypti mosquitoes），捕捉到該入侵性蚊子的地點在聖荷西市Dixon Landing Road和McCarthy Boulevard的交叉口附近，這是聖縣首次發現埃及斑蚊。聖縣24日緊急舉行記者會，請求民眾共同協助滅蚊。

病媒控制區主管扎希里（Nayer Zahiri）表示，「目前已發現的兩隻埃及斑蚊都沒有攜帶病毒，所以社區還算安全，但仍需努力控制埃及斑蚊在加州 的繁衍和擴散。」

埃及斑蚊可能傳播多種病毒，包括登革熱（dengue）、屈公熱（Chikungunya）、滋卡病毒（Zika virus）和黃熱病（yellow fever）。加州公共衛生廳正在檢測 出現在加州的埃及斑蚊所攜帶病毒，至今沒有查到有任何病毒。

埃及斑蚊並非產於加州，但卻在加州20個縣出現過，包括灣區 的聖塔克魯茲縣和康曲柯士達縣。

聖縣正在部署各種誘捕成年蚊子的陷阱，消除蚊子卵，並擴大對此蚊子的監測工作。聖縣要求民眾透過清除房屋積水，採取全員參與的方式，來控制消滅蚊子、保護社區。

埃及斑蚊約有四分之一英寸，背和腿部有黑白條紋。它不會飛很遠，通常只在孵化地區500英尺內。埃及斑蚊具攻擊性，任何時刻都會叮咬人，這些蚊子是「容器繁殖者」，喜歡在小型人工水源中產卵，例如水桶、寵物盤、花盆和碟子、舊輪胎等，蚊卵可以在沒有水的情況下存活逾一年。這些卵約有半毫米大小，肉眼看起來就像是微小的污垢。

民眾需協助幫忙，才有辦法控制埃及斑蚊。官方建議，民眾應時常照顧院子和屋外、傾倒積水、定時清潔和擦洗戶外寵物餐具和其他容器，另也應檢查水桶、蓄水池和排水溝，並修復漏水的水龍頭及灑水噴頭，避免過度為草坪和植物澆水。居民最好也確保門窗、紗窗狀況良好，沒有孔洞或撕裂，並緊密貼合，確保游泳池的水位足以進行適當的循環和過濾。

為了保護自己免受蚊蟲叮咬，居民應該使用含有EPA註冊成分的驅蟲劑，在蚊子活躍的時候穿長袖襯衫、褲子、襪子和鞋子。

若民眾從登革熱、屈公熱或滋卡病毒疫區返回美國，出現發燒、頭痛和關節或肌肉疼痛，請聯繫醫生並儘可能待在室內，以避免蚊蟲叮咬，這將有助於防止病毒傳播。