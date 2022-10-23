涉嫌「隱藏」少年2年 61歲女教師被捕

涉嫌私下收留少年兩載，一女子被逮捕，被關押在沙加緬度縣監獄。 （取自Google地圖）

沙加緬度縣警長辦公室周五（21日）表示，一名加州 公立學校教師因為涉嫌隱藏一名十幾歲的失蹤少年兩年而被逮捕。

執法部門和男孩的家人提出的指控讓人吃驚。據監護人史密斯（Katte Smith）接受採訪時說，當時15歲的男孩在與家人發生爭執後離開了位於科多瓦牧場市的家。「他覺得別人的家更好」。

擔心的家人在2020年5月報告了他的失蹤，儘管警方試圖找到他，但他一直沒有下落。直到2022年3月，史密斯說他意外地回到家裡，並要求搬回家來住。新聞媒體隱去了男孩的名字，因為他是一個未成年人。

周四（20日），沙加緬度縣警長辦公室指控61歲的奧利瓦雷斯（Holga Castillo Olivares）隱藏了這名男孩。奧利瓦雷斯在Alice Birney Waldorf-Inspired學校的員工名錄中，被列為二年級教師，該校從幼稚園至8年級。男孩的家人說，奧利瓦雷斯是男孩一個朋友的母親。

奧利瓦雷斯被指控拘留未成年人並意圖向其父母隱瞞，助長了未成年人的犯罪行為，前者是一項重罪，後者是一項輕罪。她被關押在沙加緬度縣主監獄 ，沒有資格獲得保釋。根據囚犯記錄，奧利瓦雷斯將於周一（24日）下午出庭。

沙加緬度市聯合學區 在一份聲明中說，奧利瓦雷在學區進行調查期間正在休假。

「我們感到被剝奪了可以與他共度的這段時間，」監護人史密斯補充說，「妳不能就這樣把別人的孩子藏起來，還以為是可以的。」