涉嫌「隱藏」少年2年 61歲女教師被捕
沙加緬度縣警長辦公室周五（21日）表示，一名加州公立學校教師因為涉嫌隱藏一名十幾歲的失蹤少年兩年而被逮捕。
執法部門和男孩的家人提出的指控讓人吃驚。據監護人史密斯（Katte Smith）接受採訪時說，當時15歲的男孩在與家人發生爭執後離開了位於科多瓦牧場市的家。「他覺得別人的家更好」。
擔心的家人在2020年5月報告了他的失蹤，儘管警方試圖找到他，但他一直沒有下落。直到2022年3月，史密斯說他意外地回到家裡，並要求搬回家來住。新聞媒體隱去了男孩的名字，因為他是一個未成年人。
周四（20日），沙加緬度縣警長辦公室指控61歲的奧利瓦雷斯（Holga Castillo Olivares）隱藏了這名男孩。奧利瓦雷斯在Alice Birney Waldorf-Inspired學校的員工名錄中，被列為二年級教師，該校從幼稚園至8年級。男孩的家人說，奧利瓦雷斯是男孩一個朋友的母親。
奧利瓦雷斯被指控拘留未成年人並意圖向其父母隱瞞，助長了未成年人的犯罪行為，前者是一項重罪，後者是一項輕罪。她被關押在沙加緬度縣主監獄，沒有資格獲得保釋。根據囚犯記錄，奧利瓦雷斯將於周一（24日）下午出庭。
沙加緬度市聯合學區在一份聲明中說，奧利瓦雷在學區進行調查期間正在休假。
「我們感到被剝奪了可以與他共度的這段時間，」監護人史密斯補充說，「妳不能就這樣把別人的孩子藏起來，還以為是可以的。」
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