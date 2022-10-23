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聯邦補助低收戶上網 華婦幸運抽中筆電

記者王子涵／舊金山報導
Annie很幸運抽到了價值150元的筆記本電腦chromebook。（記者王子涵／攝影）
Annie很幸運抽到了價值150元的筆記本電腦chromebook。（記者王子涵／攝影）

平價連線計畫（ACP）22日在舊金山St. Anthony's Tenderloin科技實驗室舉行報名活動，該計畫由聯邦政府資助，意在幫助低收入人群獲得免費或低價的網絡服務，消除數位鴻溝。活動現場提供免費的註冊服務，並以抽獎的方式贈送筆記本電腦，其中一位華裔長者幸運抽中一台。

據現場志願者介紹，當天前來報名的70人中，大多是50至60歲的華裔老人，在志願者的幫助下完成註冊。「30名來自全市的志願者，大多來自非盈利組織，可以提供中文、廣東話、越南語、西語、英語和俄語服務。」負責人表示。

ACP計畫對正在使用加州醫療補助計畫（Medi-Cal）、加州補充營養援助計畫（CalFresh）、全國學校午餐計畫（NSLP）、婦嬰幼兒特殊營養補充計畫（WIC）的居民，提供免費的寬頻網絡。

加州共有600萬居民符合ACP資助計畫，符合條件的普通家庭可享受每月30元的網絡服務折扣，受認證的部落地區居民可獲每月75元的網絡服務折扣，同時還有購置筆記本電腦、台式電腦的優惠。

「線下的註冊活動在全加州都在陸續舉行，但舊金山僅有這一次。」負責人表示，可以在connectedca.gov了解詳情。

居住在Fillmore社區的華裔居民Annie很幸運抽到了價值150元的筆記本電腦，她表示，每月的網絡支出雖然僅有10元，但是網速很慢，平時閱讀新聞，聯絡好友都很費事。「政府提供的寬屏網絡快捷很多，所以前來申請。」Annie說，「還意外抽中筆記本，很高興。」

聯邦通信委員會（FCC）希望通過此法，幫助每家每戶負擔得起他們日常在工作、學習、醫療保健所需的上網需求。

ACP計畫意在幫助低收入人群獲得免費或低價的網絡服務，消除數位差距。（記者王子涵...
ACP計畫意在幫助低收入人群獲得免費或低價的網絡服務，消除數位差距。（記者王子涵／攝影）

加州 華裔 舊金山

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