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保護令結束 灣區恐捲逐房客海嘯 核心5縣案件增兩倍

編譯組／灣區20日電
保護令結束，灣區恐捲起驅逐房客海嘯。(Getty Images)
保護令結束，灣區恐捲起驅逐房客海嘯。(Getty Images)

根據「灣區新聞集團」(Bay Area News Group)針對法庭數據分析，自從去年州與地方疫情租戶保護措施開始紛紛失效以來，驅逐人數增加，灣區核心五縣的驅逐房客案件增加兩倍以上。

自2021年7月至2022年6月，灣區收到超過6300件驅逐申請。驅逐情況增加始於2021年9月取消許多緊急租戶保護措施，隨著全州範圍內的保護令逐步取消，被驅逐房客人數增加，保護令並於今年6月完全到期結束。

在這段期間，聖他克拉拉、聖馬刁、舊金山與康曲科士達縣的驅逐房客案件激增。阿拉米達縣則是例外，當地租戶保護仍存在，但儘管驅逐人數較少，今年夏天的6月及7月，就收到了1000多份驅逐法庭文件。多個房東團體已提起訴訟，要求終止阿拉米達縣的租戶保護令，他們認為由於疫情最嚴重的時期已過，大部分民眾與租客已重返工作崗位，因此不再需要租戶保護措施。

不過，租戶支持人士表示，預期驅逐案件將持續增加，因為許多租戶仍尚未自經濟影響恢復，並在部分情況下，仍在等待有關機構積壓的緊急公共租金援助計畫申請。矽谷非營利法律基金會代理監管律師莫勒曼(Nassim Moallem)表示，作為租戶權益倡議人士，已經可見到驅逐房客海嘯。

疫情自2020年3月爆發時，許多租房者受到州與地方政府的驅逐禁令保護。加州啟動52億元的租金減免計畫，許多縣市制定當地租戶援助方案。

儘管在驅逐禁令之下、仍允許進行部分驅逐，租金援助計畫的經費發放緩慢，但事實證明，對於租客保護努力，很大程度成功防止許多租戶流離失所。但在房東團體催促之下，2021年9月加州驅逐房客禁令到期，許多地方禁令也陸續結束。

州保護令仍將持續存在，只要陷入困境的租戶申請減免租金。但這些保護措施於今年3月被縮減，6月30日完全到期。但灣區仍有約1萬6000件租房援助計畫申請等待處理。

許多租戶收到驅逐通知後選擇搬出，避免面對恐懼的法律程序；莫勒曼認為，這就是某種程度的無家可歸。可以見到，大部分將要被驅逐的租戶，都是低收入的有色人種社區，因為租金太高，被迫搬出，因為負擔不起。

租金 灣區 疫情

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