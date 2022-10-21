北加中文學校行政營 傳承經驗

北加州中文學校聯合會舉辦行政營，傳承經驗。（北加州中文學校聯合會提供）

北加州 中文學校聯合會在佛利蒙的愛飛揚中文學校，舉行2022至2023年度行政營。佛利蒙第四選區市議員邵陽，以地主身分歡迎聯合會及會員學校。邵陽感謝聯合會為中文教育及中華文化傳承做出的貢獻，讓在美成長的第二代華人有「安居樂業」的價值認同。

僑教中心主任莊雅淑表示，在了解各會員學校行政人員在歷經疫情衝擊後，更清楚大家面對的壓力與挑戰。鼓勵有需要的人可多使用僑委會全球華文網www.huayuworld.org的「華語文教學資源專區」以及僑校園地、教師部落格的經驗分享。另外，會員學校若有意使用「台灣華語文中心」做轉型基礎，也可以與僑教中心直接聯繫。

莊雅淑感謝北加 州中文學校聯合會長久以來關心海外僑校的發展，用心操辦專注在校長與行政人員需求的行政營。

當日聯合會由前會長寇惠風介紹各會員學校在經營中文學校時，所可能涉及的必要法規，其中包括申請成為Heritage School的福利，以及「反歧視」、「性騷擾 」及「保護兒童虐待」的行政責任。

專題討論會由前會長李亭儀主持。在會中，國語文陳純真校長分享國語語文學校的經營方針「層層堆疊出實力」，要求行政團隊有方向、有計畫、有策略的幫助學生堆疊實力，也給老師完整而有啟發性的支援，並且提供完整的師資培訓，給家長清楚具體的說明與指引。

灣谷中文學校以「文化認同，快樂學習」為主軸，李娜亞校長分享行政團隊「從教書到交心，為愛備戰」的活潑態度。高竹儀註冊主任也分享站在交流第一線，註冊分班的實作經驗。張東明董事長分享學校「透過即時溝通、互動並發掘家長的才能」 和義工家長們建立融洽和諧的關係。

另外，寇惠風向大家介紹矽谷中文學校建校50周年的歷史，並因應大環境變化尋求轉型，申請成為台灣華語文學習中心的歷程。

愛飛揚創辦人單聖玲前校長分享「團隊同心，彼此溝通不放棄，才能堅守信念，永續經營」。她表示，面對董事會的建議與提問要有健康的心態，接受「經營理念」的調整。愛飛揚創辦人單聖明校長介紹「領導思維」，他認為，領導者應該提出問題，透過計畫、溝通、會議、總結來驅動有效的團隊合作。