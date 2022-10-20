台美生物工程論壇 談人工智慧

「2022台美生物暨工程論壇」現場。（記者陳爍嘉／攝影）

矽谷 台美產業科技協會(TAI TA)日前在矽谷聖他克拉拉市舉辦「2022台美生物暨工程論壇」(US-Taiwan Biomedical Engineering Forum，簡稱UTBEF 2022)之「人工智能和醫療」（AI Healthcare），活動的主題為人工智能技術如何加速醫療和生物醫學研究。

論壇邀請到重量級且具代表性的美國生醫投資及健康照護產業軟體開發進行專題演講。場外來自台灣生技健康新創公司包含醫療科技整合AI及區塊鏈、VR/AR/MR的醫療科技應用，醫療影像大數據為基礎所開發之AI模型、台灣遠距醫療整合平台、生技醫藥類數十家廠商於論壇期間設攤展出。

2022年台美生物暨工程論壇的大會主席，矽谷台美產業科技協會顧問Luc Yu表示，今年度研討會主題為「AI x Healthcare」，邀請台美兩端專家學者與會討論，活動採用實體與線上會議混合方式開辦，同時也允許台灣生物科技健康數十家新創公司在會場外向來客展示自己公司的科技成果，以促進台美生物科技業的交流。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，促進台美間生物科技業交流，同時也提供台灣生技健康數十家新創公司展示及商機媒合。

矽谷台美產業科技協會會長李俞瑩(Irene Lee)歡迎台美生技專家學者進行交流，並希望能通過此次活動促進健康醫學及生物科技的發展。

莊雅淑表示，僑委會積極配合政府政策連結僑台商協助國內新創產業開拓國際市場。本次台灣生技新創公司包含：Taiwan AI Labs的肺癌DeepCheX-AI、倍利科技肺部病徵判讀系統、醫守科技DRG最適性判別軟體、杏澤五官鏡、博鑫5G遠距生理監測儀，研發抗癌新藥開發之技術的朗齊生物、樂迦生技亞洲最大的細胞治療工廠、國光生技為亞洲唯一獲得歐盟GMP認證與美國FDA認證之流感疫苗 製造公司、中榮AI預警重症監視系統、北醫椎穩強脊椎穩定裝置及智慧內視鏡光源、再生醫療技術治愈小兒腦麻患者等數十家新創公司。

莊雅淑說，台灣積極協助生技新創公司發展，已成為國際級生醫創新研發樞紐，全球精準健康的領航者，海外僑台商熟悉當地市場，可作為台灣新創公司引路人及國際合作夥伴。