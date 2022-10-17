聖他克拉拉縣新冠、猴痘病例都減少 衛生官員籲民眾打疫苗

聖他克拉拉縣健康與醫院會議截圖。（記者陳爍嘉／翻攝）

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）日前於聖他克拉拉縣健康與醫院委員會會議（Santa Clara County Health and Hospital Committee）上，匯報了當前新冠和猴痘疫情 的現況。

柯迪在介紹聖縣新冠疫情狀況時表示，近期新冠的報告病例和住院率都在穩定下降，廢水中檢測到新冠病毒也出現了輕微緩慢的減少趨勢。雖然現在的報告病例很少，但這並不反應真實情況。

聯邦食品藥品監督管理局（FDA）已於12日緊急批准了5到11歲兒童接種的輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）升級版的新冠疫苗加強針（Bivalent）。隨後聯邦疾病防控中心（CDC）增加了5到11歲兒童使用新版新冠疫苗加強針的說明。

柯迪指出，聖縣目前沒有這類兒童新冠加強劑的庫存，所以5到11歲兒童獲得新版新冠疫苗加強針的時間將取決於運輸時間。

縣議員李洲曉（Otto Lee）指出，人們現在對於抗擊新冠已經感到了厭倦，只有小部分人還願意戴口罩，似乎有很多人覺得沒有必要注射新冠疫苗加強劑。最新版新冠疫苗加強劑的注射率似乎非常低。

柯迪表示，人們確實已經對長達三年抗疫產生疲憊感，但她依然建議每一位5歲以上的居民（特別是50歲以上的居民）接受新版加強針的注射，並接受流感疫苗 的接種。

縣議員兼衛生和醫院委員會主席史密提恩（Joe Simitian）表示，應該讓人們把接種疫苗這件事從「回應模式」轉為「正常習慣」，這樣大家才會自願去接種疫苗。

談及聖縣猴痘疫情情況，柯迪開心地表示猴痘感染病例也已經得到了控制。她說，截至12日，聖縣已經出現了189例猴痘感染病例，但是近期聖縣猴痘疫情的感染速度明顯變慢了。

柯迪表示，感染猴痘的患者依然主要是年輕的同性戀或雙性戀男性（主要為拉丁裔）。聖縣還在繼續對這些社區進行關於猴痘疫情的教育和疫苗注射工作，目前為高危社區準備的猴痘疫苗供應量較為充足。