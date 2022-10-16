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舊金山慶華僑節 6傑出華人獲表揚

記者王子涵／舊金山報導
第一排傑出華人從左到右為：社區活動家林雄星、企業家何華斌、國際製琴大師曹樹堃、公務員伍玉珍、舊金山市議員陳詩敏、社會活動家趙翠薇。（記者王子涵／攝影）
第一排傑出華人從左到右為：社區活動家林雄星、企業家何華斌、國際製琴大師曹樹堃、公務員伍玉珍、舊金山市議員陳詩敏、社會活動家趙翠薇。（記者王子涵／攝影）

第70屆華僑節暨第23屆表揚傑出華人大會，15日在舊金山華埠康年酒家舉辦，共有六位傑出華人脫穎而出，分別是社會活動家趙翠薇、國際製琴大師曹樹堃、舊金山市議員陳詩敏、企業家何華斌、社區活動家林雄星、公務員伍玉珍。

丁右立曾獲第17屆傑出華人獎，他特別感謝其中文信息官伍玉珍在社區的工作。「平日里...
丁右立曾獲第17屆傑出華人獎，他特別感謝其中文信息官伍玉珍在社區的工作。「平日里，都是伍玉珍代表我，今日我來代表她。」（記者王子涵／攝影）

評選活動是由駐美中華總會館和中華慧妍總會聯合舉辦，23年來已經選拔出114位來自各行各業的優秀僑胞。大會主席楊瑞明表示，活動的目的是為了樹立海外華人的正面形象，提高華人在主流社會影響力，將僑胞的心凝聚在一起。

駐美中華總會館總董黃中華表示，六位華人來自不同領域，不同階層，通過對他們的表彰和講述奮鬥故事，進一步激勵年輕一代奮發圖強，艱苦創業，努力走向主流社會，為華人華僑樹立榜樣。

中華慧妍總會會長徐蘭英表示，六位傑出華人是從十多位候選人中選出的，評選工作嚴格按照程序。她說：「金子在哪裡都會發光。他們當中包括一心公益、創導和平、為美國主流社會及僑胞服務的社會活動家、文學藝術家，他們身上都發著光。」

舊金山高等法院退休女法官郭麗蓮、鄧孟詩稱讚主辦方長期以來對華人社區的支持，以及為婦女爭取正義與平等做出的不懈努力。

中華慧妍總會會長徐蘭英表示，六位傑出華人是從十多位候選人中產生出來，評選工作嚴格...
中華慧妍總會會長徐蘭英表示，六位傑出華人是從十多位候選人中產生出來，評選工作嚴格按照程序。（記者王子涵／攝影）

中華總會館主席團寧陽總會館主席黃中華、肇慶總會館主席司徒仲山、合和總會館主席余健全、岡州總會館主席黃國康、陽和總會館主席梁國源、三邑總會館主席關家澄、人和總會館主席林少琪以及中華總會館通事劉榮浩，為六位傑出華人頒獎，中華慧妍總會姐妹頒發獎杯及獻花。

州預算委員會主席丁右立（Phil Ting）曾獲第17屆傑出華人獎，他特別感謝中文信息官伍玉珍在社區的工作。「平日里，都是伍玉珍代表我，今日我來代表她。」丁右立說。

州參議員威善高表示，華裔美國人為加州的成功貢獻超過150年，華裔節為我們提供了一個紀念華人貢獻的機會。

第一排傑出華人從左到右為：社區活動家林雄星、企業家何華斌、國際製琴大師曹樹堃、公...
第一排傑出華人從左到右為：社區活動家林雄星、企業家何華斌、國際製琴大師曹樹堃、公務員伍玉珍、舊金山市議員陳詩敏、社會活動家趙翠薇。（記者王子涵／攝影）

市議員佩斯金（Aaron Perskin）稱讚華僑節70年的持續舉辦，他表示六位華人的獲獎是眾望所歸。

市府律師邱信福（Daivid Chiu）曾是第16屆傑出華人代表，他稱讚趙翠薇幫助舊金山的經濟向全世界開放，將來自全亞洲的小商業帶到舊金山。同時，他也讚歎陳詩敏在可負擔住房、民權等問題上的努力。

地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）也到場致詞表示祝賀。

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