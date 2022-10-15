社福金增加 對灣區可能不是好消息

退休人士明年將可獲得8.7%社福金增加，是自1981年以來的最大漲幅。(Getty Images)

退休 人士明年將可獲得8.7%社福金增加，這是自1981年以來的最大漲幅，導因於通貨膨脹帶來影響。社安局13日宣布，生活成本調整(cost of living adjustment，簡稱COLA)將使退休人士的平均每月社福金增加146元至1827元。

與往年不同的是，當聯邦醫療保險B部分保費(Medicare Part B Premiums)增加、占去退休人士生活成本調整很大一部分時，醫療保費將於2023年下降，也是自2012年以來首次減少。

理論上來看，灣區退休人士應對社福金提高特別高興，因為當地通膨率至少在帳面上，低於全國平均水平。主要是因占政府主要通膨指數 約三分之一的住房成本，增長速度較慢。根據美國勞工統計局數據，與去年相較，舊金山 都會區今年8月份房價上漲3.5%，全國則上漲7.8%。

然而，汽油價格不僅在灣區昂貴許多，並且上漲快速。勞工統計局經濟學家Nicholas Chung表示，舊金山9月份的平均油價為每加侖5.67元，全國平均水平為3.99元。自去年9月以來，舊金山油價上漲率為24%、全國則為18%。對目前仍在工作的人來說，社福金增加可能並非好消息，因為社會福利稅(Social Security tax)也將增加。

退休福利年度增幅是基於今年第三季度(6、7、8月)「城市薪資階級人是消費者價格指數」(Consumer Price Index for Urban Wage Earners，簡稱CPI-W)與去年相比之增幅。不過，老年福利倡議人士長期抱怨，薪資階級指數不能代表退休人士的生活成本。

勞工統計局實際上有一個針對老年人的研究指數，稱為R-CPI-E，過去三個月比去年同期增長約8%。但它不適用在社會福利計算。「全國老年委員會」(National Council on Aging)執行長艾爾文((Ramsey Alwin)認為，這是衡量退休人士成活成本調整的更佳指標。

這項老年人指數特定在家庭規模、地點、住房財產、健康狀況，內容包括房屋、醫療照護、交通、食物與其他必需品成本。根據指數報告，一名居住在舊金山的健康老年人，每年需要約4萬7000元維持生活，若是租房或仍有貸款，則須5萬元。這些數字分別是全國平均水平的174%與147%。然而，沒有貸款的老年人只需2萬2000元，與全國平均水平一致。