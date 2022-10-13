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屋崙華促會選出決策層 莊錦鎮任主席

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華促會已正式選出27名常設理事會成員，其中包含18名業主、9名社區代表。（華促會供圖）
屋崙華促會已正式選出27名常設理事會成員，其中包含18名業主、9名社區代表。（華促會供圖）

屋崙華促會（OCIC）11日晚舉行常設理事會選舉，選出決策層，即七名執行委員會成員。脊椎神經醫師、服務屋華埠多年的莊錦鎮（Stewart Chen），當選為華促會常設理事會主席。

甄國輝（Hal G Gin）、彭一玲（Elaine Peng）、馬作林（Joe Ma）、托尼·鄭（音譯Tony Trinh）當選為常設理事會副主席。鄧康杰（Kenneth Tang）被選為秘書長，廖彥文（Carol Liao）為司庫。當晚，在屋崙市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）的監督下，新當選的決策層宣誓。

屋崙華促會11日晚舉行常設理事會選舉，選出決策層。（華促會供圖）
屋崙華促會11日晚舉行常設理事會選舉，選出決策層。（華促會供圖）

在此前的選舉會議上，屋崙華促會正式選出27名常設理事會成員，其中包含18名業主、9名社區代表。

屋崙華促會管理華埠互惠區範圍內每年122萬元的地產評估費，資金將用於緩解華埠的治安、遊民、衛生、品牌宣傳等問題。

莊錦鎮表示，華促會去年9月創立，從無到有，慢慢設立辦公室，設立會徽，招攬各行菁英，逐漸成長，影響力輻射社區。比如，考慮到屋崙警局沒有特別經費購買無人機，華促會透過募捐，購買無人機給警方打擊犯罪。華促會也一直關注社區安全。

東屋崙小西貢社區（Little Saigon）此前暴力頻發。7月17日上午11時許，52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung），在家門口等待Uber送餐派單，遭搶劫殺害。華促會為馮幹和家人在GoFundMe設置募捐頁面，籌集11萬6631.5元，轉交給馮幹和的父親馮先生，未婚妻Judy、哥哥Ivan·馮。

8月21日下午，60歲的屋崙華埠知名亞裔徐麗麗（Lili Xu）遭劫匪開槍殺害，事件震動社區。華促會也積極斡旋，召開記者會呼籲緩解槍枝暴力。隨後，屋崙警方在社區內增加警力巡邏。

莊錦鎮表示，華促會此前還成功舉辦七夕夏日街會，預計將在冬至或農曆新年舉辦不同活動，活躍華埠經濟。另外，華促會成員和社區還組織募捐購買同一款的書包，捐贈給此前受校園槍擊波及的屋崙BayTech公立特許學校，目前已籌集到購買400個書包的資金，希望能幫助更多學生。

目前，華促會所雇用的社區大使人行道整頓計畫正在順利推進中，一周五天清晨，四人清洗華埠街道。接下來，社區大使將逐漸和華埠社區建立更緊密的聯繫，希望推動降級衝突，維護治安，推動經濟繁榮。

屋崙華促會和社區籌集的資金，購買了一批書包給受校園槍擊波及的屋崙BayTech公...
屋崙華促會和社區籌集的資金，購買了一批書包給受校園槍擊波及的屋崙BayTech公立特許學校學生。圖為該校初中部校長弗羅斯特（Cesley Frost）介紹書包款式。（記者劉先進／攝影）

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