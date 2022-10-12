休斯頓太空人助理教練 出任巨人隊總經理

休斯頓太空人副總經理普提拉出任巨人隊總經理職位。（巨人隊提供）

美國職棒大聯盟（MLB ）2022常規賽結束一周後，舊金山 巨人隊（San Francisco Giants）宣布，來自休斯頓太空人 （Houston Astro）副總經理普提拉（Pete Putila）將接替哈里斯（Scott Harris），出任球隊總經理的職務。

球隊運營總監扎伊迪（Farhan Zaidi）周一宣布了這個消息，哈里斯在9月離開球隊，出任底特律老虎隊（Detroit Tigers）的總經理。

普提拉為休斯頓太空人工作了12個賽季，最近的三年擔任球隊副總經理。他曾在2019年與巨人隊現任總經理開普勒（Gabe Kapler）共同競爭總經理的職務，是球隊最終人選之一。根據扎伊迪透露，他很高興再次與普提拉展開對話，他幫助球員發展，以及對球隊文化塑造的才能是最終入選的關鍵。

「球員發展不僅局限於次級聯盟，我與普提拉在過去幾年一直在討論，球員在進入MLB之後依然有很大發展的空間。這也凸顯了普提拉在太空人出色的工作。」扎伊迪說。

扎伊迪在記者會上表示，僱普提拉是球隊運營部門一致的選擇，同時也得到太空人隊同事的大力支持。扎伊迪面見了管理層的大部分成員，如執行長貝爾（Larry Baer）、總經理開普勒（Gabe Kapler）等。

普提拉表示，他對得到這個機會感到非常興奮，他期待著與巨人隊的管理層合作。他說，「我懷著謙虛的心態，渴望繼續建立球迷們所期望的勝利文化。」