全球最酷社區 舊金山Dogpatch躋身51強

舊金山Dogpatch再度躋身「全球最酷社區」51強。（取自臉書）

旅遊與娛樂網站Time Out 11日公布一項排名，舊金山 發展快速的Dogpatch再度躋身「全球最酷社區」（Coolest Neighbourhoods in the World）51強。

Time Out對2萬名城市居民進行調查，詢問他們認為所在的城市目前最酷的是哪個地區。Time Out將居民觀點和全球各地專家的意見相結合，得出其第五屆全球最酷社區排行榜。Time Out表示，儘管「酷」是一種主觀意見，但他們排行榜上的社區都是現在令人難以置信的地方。

Dogpatch位於舊金山後工業時代的東部海濱，在Time Out這份名單上排名第36，成績比2019年排名第31略有下降。這項排行榜排名第一的是墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）美洲殖民地區（Colonia Americana），排名第二的是葡萄牙里斯本凱斯杜索雷德（Cais do Sodré），排名第三的是柬埔寨暹粒瓦博村（Wat Bo Village）。

美國一共有六個社區上榜，除了舊金山的Dogpatch，還有第4名的紐約市瑞吉屋（Ridgewood）、第6名的聖地牙哥貝里歐洛根(Barrio Logan)、第16名的芝加哥艾文岱爾（Avondale）、第21名的洛杉磯銀湖（Silver Lake）和第29名的邁阿密椰林（Coconut Grove）。

雖然Time Out將Dogpatch形容為時髦且繁榮的社區，但稱當地租金 「實惠」則與現在實際情況不符。

根據租賃網站Zumper的數據，Dogpatch目前一房公寓的平均月租金為3625元，比全市平均租金3045元還貴。這個舊工業區的空間不斷轉型為住宅區，就算在五年前，這裡的一房公寓租金已超過3000元。

在房價 方面，Dogpatch 2022年第三季度的公寓中位數房價為108萬元，略低於全市中位數房價115萬元，獨棟屋中位數房價現在為120萬元，也低於全市中位數房價150萬元。

撇開房價和租金不談，Time Out的指數的確直接反映出Dogpatch的特質。Dogpatch不斷有新餐廳和畫廊出現，占地1萬1000平方呎的新博物館現代藝術學院（Institute of Contemporary Art）才剛在10月1日開幕。

Dogpatch最引人注目的是它過去的遺跡，許多房屋都是工薪家庭當年親手建造的，Minnesota Street和Tennesee Street兩旁一整排的1880年代「廉價住宅」（Cheap-Dwellings）現在仍完好無缺。