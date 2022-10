全球最酷社區 舊金山Dogpatch躋身51強

舊金山Dogpatch再度躋身「全球最酷社區」51強。(取自臉書)

旅遊與娛樂網站Time Out 11日公布一項排名,舊金山 發展快速的Dogpatch再度躋身「全球最酷社區」(Coolest Neighbourhoods in the World)51強。

Time Out對2萬名城市居民進行調查,詢問他們認為所在的城市目前最酷的是哪個地區。Time Out將居民觀點和全球各地專家的意見相結合,得出其第五屆全球最酷社區排行榜。Time Out表示,儘管「酷」是一種主觀意見,但他們排行榜上的社區都是現在令人難以置信的地方。

Dogpatch位於舊金山後工業時代的東部海濱,在Time Out這份名單上排名第36,成績比2019年排名第31略有下降。這項排行榜排名第一的是墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)美洲殖民地區(Colonia Americana),排名第二的是葡萄牙里斯本凱斯杜索雷德(Cais do Sodré),排名第三的是柬埔寨暹粒瓦博村(Wat Bo Village)。

美國一共有六個社區上榜,除了舊金山的Dogpatch,還有第4名的紐約市瑞吉屋(Ridgewood)、第6名的聖地牙哥貝里歐洛根(Barrio Logan)、第16名的芝加哥艾文岱爾(Avondale)、第21名的洛杉磯銀湖(Silver Lake)和第29名的邁阿密椰林(Coconut Grove)。

雖然Time Out將Dogpatch形容為時髦且繁榮的社區,但稱當地租金 「實惠」則與現在實際情況不符。

根據租賃網站Zumper的數據,Dogpatch目前一房公寓的平均月租金為3625元,比全市平均租金3045元還貴。這個舊工業區的空間不斷轉型為住宅區,就算在五年前,這裡的一房公寓租金已超過3000元。

在房價 方面,Dogpatch 2022年第三季度的公寓中位數房價為108萬元,略低於全市中位數房價115萬元,獨棟屋中位數房價現在為120萬元,也低於全市中位數房價150萬元。

撇開房價和租金不談,Time Out的指數的確直接反映出Dogpatch的特質。Dogpatch不斷有新餐廳和畫廊出現,占地1萬1000平方呎的新博物館現代藝術學院(Institute of Contemporary Art)才剛在10月1日開幕。

Dogpatch最引人注目的是它過去的遺跡,許多房屋都是工薪家庭當年親手建造的,Minnesota Street和Tennesee Street兩旁一整排的1880年代「廉價住宅」(Cheap-Dwellings)現在仍完好無缺。