我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

全球最酷社區 舊金山Dogpatch躋身51強

編譯組／舊金山11日電
舊金山Dogpatch再度躋身「全球最酷社區」51強。（取自臉書）
舊金山Dogpatch再度躋身「全球最酷社區」51強。（取自臉書）

旅遊與娛樂網站Time Out 11日公布一項排名，舊金山發展快速的Dogpatch再度躋身「全球最酷社區」（Coolest Neighbourhoods in the World）51強。

Time Out對2萬名城市居民進行調查，詢問他們認為所在的城市目前最酷的是哪個地區。Time Out將居民觀點和全球各地專家的意見相結合，得出其第五屆全球最酷社區排行榜。Time Out表示，儘管「酷」是一種主觀意見，但他們排行榜上的社區都是現在令人難以置信的地方。

Dogpatch位於舊金山後工業時代的東部海濱，在Time Out這份名單上排名第36，成績比2019年排名第31略有下降。這項排行榜排名第一的是墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）美洲殖民地區（Colonia Americana），排名第二的是葡萄牙里斯本凱斯杜索雷德（Cais do Sodré），排名第三的是柬埔寨暹粒瓦博村（Wat Bo Village）。

美國一共有六個社區上榜，除了舊金山的Dogpatch，還有第4名的紐約市瑞吉屋（Ridgewood）、第6名的聖地牙哥貝里歐洛根(Barrio Logan)、第16名的芝加哥艾文岱爾（Avondale）、第21名的洛杉磯銀湖（Silver Lake）和第29名的邁阿密椰林（Coconut Grove）。

雖然Time Out將Dogpatch形容為時髦且繁榮的社區，但稱當地租金「實惠」則與現在實際情況不符。

根據租賃網站Zumper的數據，Dogpatch目前一房公寓的平均月租金為3625元，比全市平均租金3045元還貴。這個舊工業區的空間不斷轉型為住宅區，就算在五年前，這裡的一房公寓租金已超過3000元。

房價方面，Dogpatch 2022年第三季度的公寓中位數房價為108萬元，略低於全市中位數房價115萬元，獨棟屋中位數房價現在為120萬元，也低於全市中位數房價150萬元。

撇開房價和租金不談，Time Out的指數的確直接反映出Dogpatch的特質。Dogpatch不斷有新餐廳和畫廊出現，占地1萬1000平方呎的新博物館現代藝術學院（Institute of Contemporary Art）才剛在10月1日開幕。

Dogpatch最引人注目的是它過去的遺跡，許多房屋都是工薪家庭當年親手建造的，Minnesota Street和Tennesee Street兩旁一整排的1880年代「廉價住宅」（Cheap-Dwellings）現在仍完好無缺。

房價 租金 舊金山

上一則

加州「培根法」 外州如何規範？最高法院質疑

下一則

市議員潘正義：藍天使飛行隊應禁飛舊金山

延伸閱讀

舊金山通訊塔維護 惹爭議

舊金山通訊塔維護 惹爭議
上海招聘940名防疫專員為期兩年 動態清零仍將持續

上海招聘940名防疫專員為期兩年 動態清零仍將持續
可郵寄、親送 金山期中選舉提早投票開跑

可郵寄、親送 金山期中選舉提早投票開跑
社區譴責：梁家訓三議員辭職

社區譴責：梁家訓三議員辭職
11月選舉 選票寄出 選民勿忘登記

11月選舉 選票寄出 選民勿忘登記

熱門新聞

榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
60歲男子柯羅納多4日凌晨試圖阻止竊賊偷車輛催化轉化器時，在家門口被槍殺。（電視截圖）

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

2022-10-05 01:18
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

2022-10-09 01:26
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

「凌晨電話老爸 猜准我獲諾獎」史丹福教授柏托西說

2022-10-05 20:27
加州通膨紓困金7日起開始發放。州長紐森表示，符合資格居民將獲高達1000元補助款，為全國最大型退稅計畫。(美聯社)

加州通膨紓困金7日發放 州長紐森：全美最大型退稅計畫

2022-10-07 02:00
加州人轉向購買電動車，不須燃油也無須換油，有助防止地球出現災難性升溫，卻加速了加油站的衰退。(Getty Images)

2035年禁售汽油車 加州加油站將滅絕

2022-10-06 15:18

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖