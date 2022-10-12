11月期中選舉 舊金山地檢長角逐受矚目

舊金山地檢長候選人小阿里奧圖（左）、現任地檢長謝安宜（中）、日裔候選人濱崎(右）。（記者李怡／翻攝）

舊金山 市11月大選中，地方檢察長一職有三名候選人競逐，包括現任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、前警察 委員濱崎（John Hamasaki）與政治世家出身、現為民權律師的小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）。三人競選的主要政綱都是如何治理改善舊金山的公共安全。

謝安宜表示，她希望代表受害人的聲音，為他們提供更好的服務；如果能繼續擔任地檢長，她會繼續重視毒品交易、慣犯及處理針對亞裔 社區暴力犯罪等問題，確保犯罪問責。同時她還會擴大受害者服務部，提供多語言和翻譯服務，擴大外展，深入社區。

除了公共治安和針對亞太裔暴力這一重大問題，謝安宜就任之後，多次走訪華埠商戶，聽取民意，試圖解決入店盜竊、殘障法訴訟等問題。她表示，將在職權範圍內盡一切可能追究罪犯責任，威懾犯罪者。

日裔候選人濱崎曾任舊金山市警察委員和亞裔律師協會主席，主要職責是打擊仇視亞裔暴力犯罪。他表示，自己與其他兩名候選人不同的地方，是將把主要精力放在打擊仇亞犯罪和重視司法正義上。他並不在意政治仕途，參選是因為他認為目前的舊金山需要獨立地檢長，才能保障公共安全。他表示，地檢長的獨立性，才能保障工作內容是為民服務，而不是追求政治或經濟利益。

小阿里奧圖出身於舊金山知名的政治世家，他的母親阿里奧圖（Angela Mia Alioto Veronese）曾是舊金山市議員主席，外祖父老阿里奧圖（Joseph L. Alioto）曾任舊金山第36任市長。小阿里奧圖是民權律師，曾任加州警察委員和刑事司法委員。他的競選綱領包括對槍枝犯罪進行嚴懲判決、將仇恨犯罪作為優先事項。為了解決舊金山的無家者問題，他主張起訴將無家者送來舊金山的地區。

在即將到來的決選中，地檢長選舉備受關注。今年提早近一個月的投票時間，無疑給三名地檢長候選人帶來了不小的競選壓力，意味著他們的競選團隊必須開足馬力爭取更多的選票。在今年的地方選舉中，地檢長一職的角逐無疑是最激烈和受民眾矚目的。