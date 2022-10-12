我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海外華文媒體報導獎 世界日報獲3大獎

防隕石撞地球 NASA成功「撞歪」小行星 人類創舉

11月期中選舉 舊金山地檢長角逐受矚目

記者李怡／舊金山報導
舊金山地檢長候選人小阿里奧圖（左）、現任地檢長謝安宜（中）、日裔候選人濱崎(右）。（記者李怡／翻攝）
舊金山地檢長候選人小阿里奧圖（左）、現任地檢長謝安宜（中）、日裔候選人濱崎(右）。（記者李怡／翻攝）

舊金山市11月大選中，地方檢察長一職有三名候選人競逐，包括現任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、前警察委員濱崎（John Hamasaki）與政治世家出身、現為民權律師的小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）。三人競選的主要政綱都是如何治理改善舊金山的公共安全。

謝安宜表示，她希望代表受害人的聲音，為他們提供更好的服務；如果能繼續擔任地檢長，她會繼續重視毒品交易、慣犯及處理針對亞裔社區暴力犯罪等問題，確保犯罪問責。同時她還會擴大受害者服務部，提供多語言和翻譯服務，擴大外展，深入社區。

除了公共治安和針對亞太裔暴力這一重大問題，謝安宜就任之後，多次走訪華埠商戶，聽取民意，試圖解決入店盜竊、殘障法訴訟等問題。她表示，將在職權範圍內盡一切可能追究罪犯責任，威懾犯罪者。

日裔候選人濱崎曾任舊金山市警察委員和亞裔律師協會主席，主要職責是打擊仇視亞裔暴力犯罪。他表示，自己與其他兩名候選人不同的地方，是將把主要精力放在打擊仇亞犯罪和重視司法正義上。他並不在意政治仕途，參選是因為他認為目前的舊金山需要獨立地檢長，才能保障公共安全。他表示，地檢長的獨立性，才能保障工作內容是為民服務，而不是追求政治或經濟利益。

小阿里奧圖出身於舊金山知名的政治世家，他的母親阿里奧圖（Angela Mia Alioto Veronese）曾是舊金山市議員主席，外祖父老阿里奧圖（Joseph L. Alioto）曾任舊金山第36任市長。小阿里奧圖是民權律師，曾任加州警察委員和刑事司法委員。他的競選綱領包括對槍枝犯罪進行嚴懲判決、將仇恨犯罪作為優先事項。為了解決舊金山的無家者問題，他主張起訴將無家者送來舊金山的地區。

在即將到來的決選中，地檢長選舉備受關注。今年提早近一個月的投票時間，無疑給三名地檢長候選人帶來了不小的競選壓力，意味著他們的競選團隊必須開足馬力爭取更多的選票。在今年的地方選舉中，地檢長一職的角逐無疑是最激烈和受民眾矚目的。

舊金山 警察 亞裔

上一則

被指受聖他克拉拉市5議員「厚愛」 49人隊：政治攻擊

下一則

禁「凱倫」惡意報警 柏克萊市擬開罰

延伸閱讀

舊金山通訊塔維護 惹爭議

舊金山通訊塔維護 惹爭議
期中選舉倒數 兩黨都怕扭轉選情的「10月驚奇」

期中選舉倒數 兩黨都怕扭轉選情的「10月驚奇」
可郵寄、親送 金山期中選舉提早投票開跑

可郵寄、親送 金山期中選舉提早投票開跑
11月選舉 選票寄出 選民勿忘登記

11月選舉 選票寄出 選民勿忘登記
博徹思下台 金山新地檢長謝安宜 治安新氣象

博徹思下台 金山新地檢長謝安宜 治安新氣象

熱門新聞

榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
60歲男子柯羅納多4日凌晨試圖阻止竊賊偷車輛催化轉化器時，在家門口被槍殺。（電視截圖）

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

2022-10-05 01:18
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

2022-10-09 01:26
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

「凌晨電話老爸 猜准我獲諾獎」史丹福教授柏托西說

2022-10-05 20:27
加州通膨紓困金7日起開始發放。州長紐森表示，符合資格居民將獲高達1000元補助款，為全國最大型退稅計畫。(美聯社)

加州通膨紓困金7日發放 州長紐森：全美最大型退稅計畫

2022-10-07 02:00
加州人轉向購買電動車，不須燃油也無須換油，有助防止地球出現災難性升溫，卻加速了加油站的衰退。(Getty Images)

2035年禁售汽油車 加州加油站將滅絕

2022-10-06 15:18

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖