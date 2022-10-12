被指受聖他克拉拉市5議員「厚愛」 49人隊：政治攻擊

聖他克拉拉市警長敦促地檢長調查市議會與49人隊之間的交易。（美聯社）

聖他克拉拉市警長尼考萊 (Pat Nikolai) 致函聖他克拉拉縣檢察長羅森 (Jeff Rosen) ，要求聖縣地檢處深入調查最新出爐民事大陪審團報告。報告中指控數名聖他克拉拉市議員將舊金山 49人隊的權益放在地方民眾之上，有妨害聖市與加州 倫理法規嫌疑。

尼考萊信中指出，報告內容詳細顯示聖他克拉拉市議員貝克 (Anthony Becker) 、巴克 (Kevin Park) 、哈蒂 (Karen Hardy) 、夏哈爾 (Raj Chahal)，以及副市長簡安 (Suds Jain) 形成一投票 集團，其所形成的影響力值得關切。

尼考萊指出，此聖市議會投票集團潛在負面作用包括違犯公開會議法規、濫用公款、觸犯市議員接受遊說集團贈禮等規定。

尼考萊信中指出，他相信聖縣地檢處具有地方警局所沒有的調查功能。他將全力配合地檢處進行調查，並提供警局資源協助地檢處調查專員。

此長達62頁的民事大陪審團報告10日正式對外公開，強調五名上述市議員與49人隊過於親近，投下對49人隊有利的票，無視地方民眾需求。大陪審團報告出爐時間離11月普選大約有一個月時間。49人隊已對這次聖他克拉拉市地方普選投下100萬元。

五位遭大陪審團指名的市議員中，哈蒂與夏哈爾將競選連任。另外貝克也將在普選中挑戰現任市長吉爾摩 (Lisa Gillmor) 。吉爾摩市長直言不諱，批評49人隊與市議會的關係，以及49人隊管理李維球場 (Levi’s Stadium) 的方式。

49人隊發言人昌多克 (Rahul Chandok) 嚴辭批評大陪審團報告稱，大陪審團本應為一獨立組織。然而這個大陪審團乃由吉爾摩市長的鄰人、商業聯盟所組成，所提出的報告為一政治性攻擊武器。

他說，報告內容專挑吉爾摩內部講的話，沒有任何證據，充滿謊言。挑戰吉爾摩的市長候選人貝克稱，報告選在選務處發送選票時間正式公開，顯然是一場政治表演。

尼考萊警長致羅森信中指出，有人蓄意從49人隊立場攻擊大陪審團，聖市過去出現過這種負面攻擊行為。他說，49人隊傳出騷擾民心的訊息，那就是任何對49人隊提出挑戰性問題的人，即使是大陪審團成員，均將面臨攻擊。49人隊這種態度妨礙民眾參與公眾事務，同時也威脅批評49人隊言論的民眾。