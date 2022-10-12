我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

角逐加州參議員 高敘加：團結各族裔反抗歧視　

記者陳爍嘉／佛利蒙報導
高敘加想要將治理佛利蒙市的經驗帶到加州政府去（記者陳爍嘉／攝影）
高敘加想要將治理佛利蒙市的經驗帶到加州政府去（記者陳爍嘉／攝影）

佛利蒙（Fremont）華裔市長高敘加（Lily Mei）正在競選加州第10區參議員。她希望自己能夠成為加州議會裡的第一位華裔女代表，團結亞裔和其他各種族人民，幫助加州變得更加安全。

高敘加在美國出生長大。她認為自己是個美國人。高敘加有著亞裔的面孔，這使得她成為少數人的攻擊對象，甚至有人認為她是共產主義者和間諜 。高敘加11日呼籲，華裔需要站出來，不能繼續容忍亞裔歧視的發生。華裔應該團結西語裔、非裔、原住民，以及其他各個種族的人民，共同反抗歧視。

高敘加表示，在「黑人命也是命」運動（Black Lives Matter）中，她曾因為拒絕了向黑人群體「單膝下跪求寬恕」的要求，遭到惡劣的報復。示威者兩次封鎖高敘加住處的道路，燃燒她家的草坪，甚至威脅說要殺她、強暴她。但她依然頂著壓力，堅決不肯下跪。

高敘加表示，各個種族的人民應該團結到一起。大家都值得生活在一個安全的生活，工作和教育環境裡，而這就是她希望看到的未來。

高敘加認為自己是民主黨人，但是她卻由於贏過多次選舉，卻受到了地方民主黨同伴的排斥，被定義為獨立黨（independent）。高敘加指出，她曾在參加民主黨聚會的時候，被要求不能坐下。於是她站了一個小時，終於被允許坐下。但是依然被要求不准吃聚會上的食物，於是高敘加又坐了兩個小時。高敘加付了75元的餐費，就喝了水，只為代表華裔和佛利蒙市來聽聽大家的講話。

在這場民主黨的聚會上，在場者還有佛利蒙市議員、學區委員，以及高敘加的多個好友。但是大家都迫於壓力，無法站出來為高敘加說話。高敘加說：「如果你想要改變什麼事情，你不可以逃跑，你必須去面對它」。

高敘加呼籲華裔社區的人民積極投票參與政治，幫助保持社區的健康。她說，現在佛利蒙是一個安全綠色宜居的大城市。她想要將自己治理佛利蒙市的經驗帶到加州政府去。

華裔 加州 民主黨

上一則

史丹福科學家利用AI預測健康風險 擬創建醫療指導方針

下一則

支持E提案 華協中心展開選民教育

延伸閱讀

加州通過法案將可更快建造更多房屋

加州通過法案將可更快建造更多房屋
德州辣醬非德州生產 鍾愛德州的加州男子感到很受傷

德州辣醬非德州生產 鍾愛德州的加州男子感到很受傷
若敗選 39%共和黨人、26%民主黨人會認為選舉詐欺

若敗選 39%共和黨人、26%民主黨人會認為選舉詐欺
曾角逐民主黨總統初選 前夏威夷聯邦眾議員宣布退黨

曾角逐民主黨總統初選 前夏威夷聯邦眾議員宣布退黨
加州乾旱拖累 食品漲價似無止境

加州乾旱拖累 食品漲價似無止境

熱門新聞

榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
60歲男子柯羅納多4日凌晨試圖阻止竊賊偷車輛催化轉化器時，在家門口被槍殺。（電視截圖）

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

2022-10-05 01:18
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

2022-10-09 01:26
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

「凌晨電話老爸 猜准我獲諾獎」史丹福教授柏托西說

2022-10-05 20:27
加州通膨紓困金7日起開始發放。州長紐森表示，符合資格居民將獲高達1000元補助款，為全國最大型退稅計畫。(美聯社)

加州通膨紓困金7日發放 州長紐森：全美最大型退稅計畫

2022-10-07 02:00
加州人轉向購買電動車，不須燃油也無須換油，有助防止地球出現災難性升溫，卻加速了加油站的衰退。(Getty Images)

2035年禁售汽油車 加州加油站將滅絕

2022-10-06 15:18

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖