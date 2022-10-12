角逐加州參議員 高敘加：團結各族裔反抗歧視　

高敘加想要將治理佛利蒙市的經驗帶到加州政府去（記者陳爍嘉／攝影）

佛利蒙（Fremont）華裔 市長高敘加（Lily Mei）正在競選加州 第10區參議員。她希望自己能夠成為加州議會裡的第一位華裔女代表，團結亞裔和其他各種族人民，幫助加州變得更加安全。

高敘加在美國出生長大。她認為自己是個美國人。高敘加有著亞裔的面孔，這使得她成為少數人的攻擊對象，甚至有人認為她是共產主義者和間諜 。高敘加11日呼籲，華裔需要站出來，不能繼續容忍亞裔歧視的發生。華裔應該團結西語裔、非裔、原住民，以及其他各個種族的人民，共同反抗歧視。

高敘加表示，在「黑人命也是命」運動（Black Lives Matter）中，她曾因為拒絕了向黑人群體「單膝下跪求寬恕」的要求，遭到惡劣的報復。示威者兩次封鎖高敘加住處的道路，燃燒她家的草坪，甚至威脅說要殺她、強暴她。但她依然頂著壓力，堅決不肯下跪。

高敘加表示，各個種族的人民應該團結到一起。大家都值得生活在一個安全的生活，工作和教育環境裡，而這就是她希望看到的未來。

高敘加認為自己是民主黨 人，但是她卻由於贏過多次選舉，卻受到了地方民主黨同伴的排斥，被定義為獨立黨（independent）。高敘加指出，她曾在參加民主黨聚會的時候，被要求不能坐下。於是她站了一個小時，終於被允許坐下。但是依然被要求不准吃聚會上的食物，於是高敘加又坐了兩個小時。高敘加付了75元的餐費，就喝了水，只為代表華裔和佛利蒙市來聽聽大家的講話。

在這場民主黨的聚會上，在場者還有佛利蒙市議員、學區委員，以及高敘加的多個好友。但是大家都迫於壓力，無法站出來為高敘加說話。高敘加說：「如果你想要改變什麼事情，你不可以逃跑，你必須去面對它」。

高敘加呼籲華裔社區的人民積極投票參與政治，幫助保持社區的健康。她說，現在佛利蒙是一個安全綠色宜居的大城市。她想要將自己治理佛利蒙市的經驗帶到加州政府去。