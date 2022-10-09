APAPA創業世界盃 Mathew Magno將代表沙加緬度競逐百萬大獎

沙加緬度創業世界盃的冠軍Mathew Magno。（APAPA總部提供）

創業世界盃 比賽（The Startup World Cup Competition）是一項獨特的比賽，它為有才能的科技創新者們提供了一個同場競技的平台，角逐百萬美元大獎，機不可失。

亞太公共事務聯盟（Asian American Public Affairs Association, APAPA）近期在沙加緬度市的 Rock& Brews 餐廳組織並贊助了這場地區性比賽，創新者們向由風險投資 人、首席執行官和企業家組成的評委小組介紹了各自的商業創意。

本場地區性比賽共收到50多家前景光明的創新型初創企業的申請，其中10家被選中參賽。參與比賽的傑出評委包括Sacramento Republic FC首席執行官 Kevin Nagle、Moneta Ventures 管理合夥人 Lokesh Sikaria、Growth Factory 創始合夥人 Mark Haney 以及 Sacramento Angels 董事長兼總裁 John Peters。

APAPA領袖與沙加緬度的冠軍Mathew Magno合影，照片從左到右分別是Mary Yin Liu、Charlotte Danielsson、Mathew Magno、Regina Yin和Joe Johal。（APAPA總部提供）

各家參賽企業得到的票數非常接近，最終獲得沙加緬度創業世界盃的冠軍是JAPA（Justa Parking APP）的菲律賓裔美籍CEO—Matthew Magno。JAPA是一款可以將停車場智慧化的應用程式。使用者使用這款便利的應用程式，可以根據即時資料找到可用停車位。

APAPA全國總監Henry Chang表示，對於APAPA、贊助商以及有機會在場共同聆聽這些優秀創新者演講的觀眾來說，這是一個非常美妙的夜晚，APAPA 很榮幸能夠與Pegasus Tech Ventures一起組織並合作舉辦這場地區性活動，我們將繼續拓展在社區中的合作關係。

沙加緬度創業世界盃的冠軍Mathew Magno與APAPA沙加緬度分會的成員在舊金山合影。（APAPA總部提供）

下一賽程將是全球總決賽，這也是世界上最大規模的初創企業比賽。JAPA的Magno先生贏得了這個難得的名額，將會參加2022年9月28日至30日在舊金山舉行的全球總決賽。總決賽為期三天，來自世界各地的2500多名投資者、500名演講者和50000名參會者將齊聚一堂。全球總決賽的獲勝者將獲得100萬美元獎金, 而真正的獎勵則是與贊助公司、風險投資人、企業家和首席執行官們進行交流的機會。

近期，APAPA推出技術倡議，強調關注亞裔 美國人對於美國技術和創新發展以及培養下一代AANHPI技術和創新領袖起到的關鍵作用。58%以上的矽谷（灣區）工程師是亞裔美國人，但只有8%左右的高級經理和首席執行官是亞裔。這表明我們的社區有著巨大的進步機會。

APAPA是501(c)3非營利組織，總部設在沙加緬度，全美共有42個分會，使命是通過發展領導力和提高公民參與來推動AANHPI社區的發展。