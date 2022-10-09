APAPA創業世界盃 Mathew Magno將代表沙加緬度競逐百萬大獎
創業世界盃比賽（The Startup World Cup Competition）是一項獨特的比賽，它為有才能的科技創新者們提供了一個同場競技的平台，角逐百萬美元大獎，機不可失。
亞太公共事務聯盟（Asian American Public Affairs Association, APAPA）近期在沙加緬度市的 Rock& Brews 餐廳組織並贊助了這場地區性比賽，創新者們向由風險投資人、首席執行官和企業家組成的評委小組介紹了各自的商業創意。
本場地區性比賽共收到50多家前景光明的創新型初創企業的申請，其中10家被選中參賽。參與比賽的傑出評委包括Sacramento Republic FC首席執行官 Kevin Nagle、Moneta Ventures 管理合夥人 Lokesh Sikaria、Growth Factory 創始合夥人 Mark Haney 以及 Sacramento Angels 董事長兼總裁 John Peters。
各家參賽企業得到的票數非常接近，最終獲得沙加緬度創業世界盃的冠軍是JAPA（Justa Parking APP）的菲律賓裔美籍CEO—Matthew Magno。JAPA是一款可以將停車場智慧化的應用程式。使用者使用這款便利的應用程式，可以根據即時資料找到可用停車位。
APAPA全國總監Henry Chang表示，對於APAPA、贊助商以及有機會在場共同聆聽這些優秀創新者演講的觀眾來說，這是一個非常美妙的夜晚，APAPA 很榮幸能夠與Pegasus Tech Ventures一起組織並合作舉辦這場地區性活動，我們將繼續拓展在社區中的合作關係。
下一賽程將是全球總決賽，這也是世界上最大規模的初創企業比賽。JAPA的Magno先生贏得了這個難得的名額，將會參加2022年9月28日至30日在舊金山舉行的全球總決賽。總決賽為期三天，來自世界各地的2500多名投資者、500名演講者和50000名參會者將齊聚一堂。全球總決賽的獲勝者將獲得100萬美元獎金, 而真正的獎勵則是與贊助公司、風險投資人、企業家和首席執行官們進行交流的機會。
近期，APAPA推出技術倡議，強調關注亞裔美國人對於美國技術和創新發展以及培養下一代AANHPI技術和創新領袖起到的關鍵作用。58%以上的矽谷（灣區）工程師是亞裔美國人，但只有8%左右的高級經理和首席執行官是亞裔。這表明我們的社區有著巨大的進步機會。
APAPA是501(c)3非營利組織，總部設在沙加緬度，全美共有42個分會，使命是通過發展領導力和提高公民參與來推動AANHPI社區的發展。
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