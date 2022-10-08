台美生醫論壇 18日談醫材趨勢

台灣國科會主導的「海外學術研討會臺美生醫工程論壇」將於本月18日舉行，邀請台美多位產官學界開講。（主辦單位提供）

台灣國科會主導的「海外學術研討會臺美生醫工程論壇（US-Taiwan Biomedical Engineering Forum, UTBEF）」，由當時駐舊金山科技組組長楊啟航（Joseph Yang）於2008年發起。自2014年起，由矽谷 台美產業科技協會（TAI TA-SV）負責論壇籌備及執行，今年由國科會駐舊金山科技組與TAITA-SV共同舉辦。此論壇有系統地規畫一系列關於生物醫學 科技產業的活動，以期帶動生醫工程、醫療器材等新一波新興產業的發展。

本屆UTBEF將於10月18日於Santa Clara Delta Hotel擴大舉行，時間為早上8時30分至6時。今年配合台灣六大核心戰略產業之「台灣精準健康戰略產業」政策，並促進台灣生醫科技界與美國矽谷當地的產、經、學界專家的交流，藉以協助台灣更深入了解醫療器材產業的動向與投資布局，建立屬於台灣的生醫矽谷中心。

也希望藉由此平台，為醫學和工程跨領域的連結而努力，不但分享專業知識與產業發展趨勢，更進而創造機會，加深醫療專業人士、工程專家和創投公司在矽谷與台灣之間的長期合作。

本論壇邀請來自台灣與美國本地的生醫專家，以深入簡出的方式，針對轉譯醫學、精準醫療與智慧醫院，提出他們的看法與建議。講者陣容堅強並包含各生醫領域。台灣方面，有三位教學醫院院長級的醫學教授，包含前台大醫院院長、現任台中榮總院長與台北醫學院附屬醫院院長。美國方面，有來自哈佛醫學院與印第安納大學醫學院的兩位教授醫生，更有許多在醫療領域的資料科學專家。他們將分享其工作成果，以及討論如何應用ML來提高新藥開發的成功率及個人化治療（personalized medicine）的精準度。

尢其特殊的是，本屆UTBEF提供了一個開放平台，讓三個領域共18位專家（包括臨床醫師、數據科學家、與產業生產鏈）可在同一時間，進行高素質的對談，分享如何通力合作解決生物醫療上現階段與未來的難題。

會議現場也有14家醫療新創團隊的攤位，與會者可以針對醫療新知進行交流。同時，NVIDIA（輝達）會在現場提供healthcare AI startup 的創業諮詢。NVIDIA曾針對生醫startup提供特別支持方案（inception），全球共1800家healthcare AI startup接受這方案的支持。

本次論壇其他贊助合作廠商與單位包括舊金山台灣貿易中心（TAITRA）、僑委會金山灣區華僑文教服務中心、工研院北美公司、國泰銀行、NVIDIA、KARIUS與BOARDSIM。論壇報名網頁為https://bit.ly/3RZVCQg。