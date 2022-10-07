商辦空置、科技業裁員、創投銳減… 金山經濟恐難翻身

辦公室空置、企業裁員、創投資金銳減，舊金山經濟難翻身。（美聯社）

舊金山 的經濟正受未被使用的辦公空間過剩、科技界裁員 加速、創投資金下滑等三重打擊，令持續復甦的希望再次受挫。

根據房地產 經紀公司CBRE的數據，在過去的三個月裡，舊金山市的辦公部門經歷了疫情中最低迷的一個季度，空置率在9月底攀升至25.5%的歷史新高。租賃活動總計約80萬平方英尺，是兩年來的最低水平。

市場看來不太可能很快反彈：科技巨頭和小型創業公司都在努力削減成本，關閉大部分空蕩蕩的辦公室，Facebook母公司Meta和Google都在制定招聘凍結計畫。Salesforce、Airbnb和Twilio都在第三季度掛牌出租舊金山的辦公空間，增加了空置率。

作為創業公司增長引擎的美國創投資金，第三季度與第二季度相比下降了近40%，跌至433億元，也是兩年多來的最低水平。

8月，舊金山和聖馬刁縣失去了約2500個工作崗位，這是一年來的首次月度下降。在過去一個月裡，裁員的速度加快了，科技公司DocuSign、服裝巨頭Gap和滑板車公司Spin等都進行了裁員。不斷上升的利率、高通貨膨脹率和低迷的房地產市場，正在加劇人們對經濟衰退的擔憂，並使辦公室擴張的可能性更小。

房地產經紀公司Cushman & Wakefield的灣區研究高級主管山蒙斯（Robert Sammons）認為，過去幾個月的經濟問題導致了這種停滯，企業都在等待觀望，他不認為市場會迅速改善。

CBRE科技洞察力中心的執行董事亞蘇科奇（Colin Yasukochi）說，即使新冠病毒病例很低，遠程工作也抑制了任何對辦公室的持續回歸和公司的擴張欲望，持續的復甦可能要到明年下半年才會出現。

但舊金山也有一絲生機：開發商Lendlease最近在Van Ness大道30號動工，這是一個價值10億元的辦公和公寓項目，位於靠近市政廳和Twitter總部的人氣地段。

山蒙斯說，早上通勤時，前往市中心的Muni乘客明顯增多；艦隊周（Fleet Week）和Dreamforce等大型活動和會議已經回歸，促進了旅遊業的發展。本月將舉辦一系列社區活動，以增強公民的自豪感和參與度。

市長布里德（London Breed）則表示有挑戰就有機會，應努力適應目前的狀況，如改變城市的稅收結構，激勵辦公空間轉換為其他用途，加快住房許可的簽發，以及解決警察人員短缺問題以改善公共安全。