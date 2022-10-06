聖荷西學生長期曠課嚴重 遠超疫情前

聖荷西學生長期缺課現象嚴重。（美聯社）

最近的數據顯示，聖他克拉拉縣最大的學區 ，聖荷西聯合學區本學年開始到9月中旬，曠課率為17%。這個比率很高。雖然與疫情 期間高達25%的比率相比是一個進步，但在一個有3萬多名學生的學區，這意味著每四個學生中就有一個缺課。

如果學生在一學年中有10%的時間，或18天缺課，就被定義為長期缺課。在疫情開始之前，該學區的長期缺課率總是低於9%的目標。官員們在最近聯合學區的董事會會議上說，各校目前正在努力為學生家庭提供基於社區的支持，並將曠課視為疫情的一個殘留癥狀，長期缺勤可能對學生的學業成功產生影響。

校區學生服務主任歐康納（Darbi O'Connell）說，持續的COVID感染可能是一個因素，因為學生可能會花很長時間在家康復。她說，長期曠課的比率因年級不同而不同。雖然今年各學區正在減少諸如口罩規定等預防措施，但學生和工作人員仍然在生病。

這個學區小學的長期缺課率從13.4%到高達31.2%，初中和高中的幅度略低，分別為10%至22%和10%至23.5%。

歐康納說，如果學生長期缺席，他們的家人會被鼓勵參加學校舉行的鄰裏會議，在會上強調出勤的重要性。其他干預措施包括與輔導員進行個別交談，或在家庭與社區組織之間建立起聯絡。

缺課的另一個潛在原因可能是高度焦慮和情緒壓力，這在疫情開始之前就存在。聯合學區正在強調心理健康 ，校園正在納入社會情感學習課程，以幫助學生解決過去兩年中的任何精神創傷。這一學區今年早些時候開設了健康中心，配備了心理健康顧問，以協助解決這個問題。

長期缺課現象在全縣範圍內均有發生，以至於去年聖克拉拉縣議會製定了一項計畫以解決這一危機，並為其提供資金。縣裡的數據顯示，長期曠課對低收入學生的影響更大：早在學前班就有曠課問題的學生，更有可能在小學的閱讀方面遇到困難，這進一步影響到高中的學業成功。