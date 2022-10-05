我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

被控危害魚類 聖他克拉拉谷水資源局「陷兩難」

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖他克拉拉谷水資源局遭控未能保護管轄區域內的水域。圖為一條小溪裡的魚。（記者陳爍嘉／攝影）
聖他克拉拉谷水資源局遭控未能保護管轄區域內的水域。圖為一條小溪裡的魚。（記者陳爍嘉／攝影）

魚的生命比起洪水和供水，孰輕孰重？

灣區環境監管機構「舊金山灣管理員」（San Francisco Baykeeper）上星期對「聖他克拉拉谷水資源局」（Santa Clara Valley Water District）提起訴訟，指控水資源管理做法違反了加州憲法以及「魚類和娛樂法規」（Fish and Game Code）。

「舊金山灣管理員」在一份聲明中指出，「多年來，聖他克拉拉谷水資源局一直未能以保護魚類和野生動物的方式管理其管轄區域內的水域。」水資源局負責保護鮭魚、虹鱒、長鰭魚、鮭魚、鮭魚、虹鱒魚等公共資源的小溪和河流。但水資源局放任小溪和河流的溫度過高，流速過低，使魚的生命受到威脅。

為此，聖他克拉拉谷水資源局隨後發布聲明表示，這場訴訟明確要求管理從安德森大壩到舊金山灣的Coyote Creek，這將可能導致安德森大壩抗震改建計畫的延誤，從而在歷史性乾旱期間威脅到居民的供水。水資源局在為200萬居民和企業提供水的同時，充當了小溪和溪流環境的守護者，並採取了「謹慎的平衡行為」。

水資源局控訴，這起訴訟違背了環境正義，並可能導致計畫成本增加，從而直接影響水費。在這個通貨膨脹和成本上升的時期，聖縣已是生活和工作最昂貴的地方之一，這將對那些已經在努力維持生計的人產生不可忽視的影響。

水資源局表示，「舊金山灣管理員」採取的法律行動還可能會延遲一個旨在減少Coyote Creek沿線脆弱社區洪水風險的項目。洪水往往會對弱勢社區造成更大的影響。

這份聲明沒有直接回應「舊金山灣管理員」對水道流量和溫度問題的指控，但表示它已經「不知疲倦地努力工作」，採用基於科學的政策來管理和保護聖他克拉拉縣的流域和水生生態系統。

「舊金山灣管理員」的律師艾肯伯格（Ben Eichenberg）呼籲聖他克拉拉谷水資源局採取緊急行動保護魚類。他表示，聖他克拉拉谷水資源局的法律義務很明確，他們必須立即採取行動，防止他們管理的河流和小溪中的魚類種群遭到破壞，這是法律要求的，對灣區有好處，早就應該這樣做了。

舊金山 洪水 灣區

上一則

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

下一則

安老自助處「成龍中心」重開 7成老人回歸

延伸閱讀

野火期間 矽谷牧場主人可入危險區域保護動物

野火期間 矽谷牧場主人可入危險區域保護動物
國會暴動開審／守誓者領袖被控叛亂 曾說：後悔沒帶步槍

國會暴動開審／守誓者領袖被控叛亂 曾說：後悔沒帶步槍
洪水危險區設收容所 無證客帳篷淹水 紐約市府挨轟

洪水危險區設收容所 無證客帳篷淹水 紐約市府挨轟
加州聖縣小小公園巡護員網課 7至12歲兒童免費參加

加州聖縣小小公園巡護員網課 7至12歲兒童免費參加
聖他克拉拉縣「雙國健康周」 維護弱勢人群健康

聖他克拉拉縣「雙國健康周」 維護弱勢人群健康

熱門新聞

7旬老嫗被佯扮公用事業人員嫌犯掐脖，搶走畢生積蓄。（電視新聞截圖）

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

2022-10-02 01:16
調查發現，聖荷西家庭每月平均生活開銷是全美最高。（Getty Images）

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

2022-10-03 23:04
最新研究指出，位於矽谷西側，少為人知的地質斷層可能會每隔250年到300年引爆一次大震。這一斷層在圖中標記20和24區間。（美國地質調查所網站截圖）

史丹福研究：矽谷西側「少為人知」斷層 恐爆大地震

2022-09-29 02:18
研究發現，部分新冠感染者沒有症狀，他們有一個共同的基因突變，來自過去普通感冒產生的T細胞，對新冠進行快速免疫反應特別有效。(Getty Images)

染新冠沒有症狀？原來是基因突變 使無症狀機會增10倍

2022-09-27 13:44
約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽表示，從2011、2012年，歐巴馬政府時期，就有跡象顯示兩國關係惡化。（記者劉先進／攝影）

約翰霍普金斯大學教授孔誥烽：美中關係惡化 始於歐巴馬

2022-10-03 02:22
加州計畫已久的保險公司重組，可能帶來短期痛苦，過程影響近200萬加州居民、可能需要轉換健保計畫。但是，加州衛生保健服務部門強調，在過渡時期，會員醫療網絡與持續性將是首要任務。(圖取自加州衛生保健服務部門官網)

加州健保換新約 近200萬居民需轉換計畫

2022-09-27 14:08

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子