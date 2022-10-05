被控危害魚類 聖他克拉拉谷水資源局「陷兩難」

聖他克拉拉谷水資源局遭控未能保護管轄區域內的水域。圖為一條小溪裡的魚。（記者陳爍嘉／攝影）

魚的生命比起洪水 和供水，孰輕孰重？

灣區 環境監管機構「舊金山 灣管理員」（San Francisco Baykeeper）上星期對「聖他克拉拉谷水資源局」（Santa Clara Valley Water District）提起訴訟，指控水資源管理做法違反了加州憲法以及「魚類和娛樂法規」（Fish and Game Code）。

「舊金山灣管理員」在一份聲明中指出，「多年來，聖他克拉拉谷水資源局一直未能以保護魚類和野生動物的方式管理其管轄區域內的水域。」水資源局負責保護鮭魚、虹鱒、長鰭魚、鮭魚、鮭魚、虹鱒魚等公共資源的小溪和河流。但水資源局放任小溪和河流的溫度過高，流速過低，使魚的生命受到威脅。

為此，聖他克拉拉谷水資源局隨後發布聲明表示，這場訴訟明確要求管理從安德森大壩到舊金山灣的Coyote Creek，這將可能導致安德森大壩抗震改建計畫的延誤，從而在歷史性乾旱期間威脅到居民的供水。水資源局在為200萬居民和企業提供水的同時，充當了小溪和溪流環境的守護者，並採取了「謹慎的平衡行為」。

水資源局控訴，這起訴訟違背了環境正義，並可能導致計畫成本增加，從而直接影響水費。在這個通貨膨脹和成本上升的時期，聖縣已是生活和工作最昂貴的地方之一，這將對那些已經在努力維持生計的人產生不可忽視的影響。

水資源局表示，「舊金山灣管理員」採取的法律行動還可能會延遲一個旨在減少Coyote Creek沿線脆弱社區洪水風險的項目。洪水往往會對弱勢社區造成更大的影響。

這份聲明沒有直接回應「舊金山灣管理員」對水道流量和溫度問題的指控，但表示它已經「不知疲倦地努力工作」，採用基於科學的政策來管理和保護聖他克拉拉縣的流域和水生生態系統。

「舊金山灣管理員」的律師艾肯伯格（Ben Eichenberg）呼籲聖他克拉拉谷水資源局採取緊急行動保護魚類。他表示，聖他克拉拉谷水資源局的法律義務很明確，他們必須立即採取行動，防止他們管理的河流和小溪中的魚類種群遭到破壞，這是法律要求的，對灣區有好處，早就應該這樣做了。