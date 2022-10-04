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校園槍案後… 3天4凶案 屋崙市今年已100宗

記者張曼琳／屋崙報導
警方公布King Estate校園槍案的相關監控視頻。（屋崙警局臉書截屏）
警方公布King Estate校園槍案的相關監控視頻。（屋崙警局臉書截屏）

上周末屋崙市共發生三宗凶殺案，包括生日派對中被槍殺的柏克萊高中兩兄弟──17歲的賈茲索泰洛（Jayz Sotelo Garcia）和15歲的安吉爾索泰洛（Angel Sotelo Garcia），此案令社區唏噓；不料，周一下午又新增一宗致命槍案，成為該市今年迄今第100宗凶案。

綜合舊金山「紀事報」和ABC電視台報導，Garcia兩兄弟凶案發生在周六晚間10時前，靠近艾姆瑞維爾市（Emeryville）朗費羅（Longfellow）社區阿普加街（Apgar St）950號街區的一間Airbnb短租屋中。Airbnb公司表示，案發時在此舉行的生日派對為「未經授權」，即在房東不知情的情況下舉辦。

周日（3日）下午，屋崙警局負責人在記者會中指出，該案涉及兩名槍手為針對性作案；警察局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）說：「該案也可能是在學校產生的衝突所導致。」他還指出，有第三個人也進入房子，但沒有開槍，警方在場發現步槍和手槍的子彈。

阿姆斯壯表示，至少有30人參加這場在朗費羅社區舉行的Airbnb出租屋派對。據索泰洛家人稱，15歲安吉爾和17歲的賈茲均當場死亡，另有兩人受傷，幸好情況穩定。

同時，索泰洛家人還指出，案發前哥哥賈茲給其母親發送一條短信，要求參加慶祝同學生日的「小型聚會」；但幾分鐘後，母親就接到其他父母打來關於槍案的電話。得知槍案後，全家人都十分擔心兄弟倆情況，曾攔下一輛路過的警車詢問信息，並致電醫院詢問兄弟二人是否入院。

索泰洛家人接受採訪時說，警方首先告訴他們「每個人都還活著」，之後才告訴他們兄弟倆已當場死亡。另外，索泰洛家13歲的弟弟也參加了派對，但沒有受傷。索泰洛的家人表示不清楚案件動機，也不知道兄弟二人是否為目標。

Airbnb公司發言人布萊特（Ben Breit）在一封電郵中說：「這是一個未經授權的聚會，意味著它是在房東不知情或不同意情況下舉行的。」自2020年以來，該公司已禁止在其出租屋舉辦聚會和活動，以防止收到干擾社區和鄰居的投訴。

據該公司稱，出事的出租屋入住人數限制在16人；「我們與屋崙社區一起譴責，導致這場無意義悲劇的槍枝暴力，」布萊特說，「我們目前首要任務是為受影響的人提供支持，包括我們的房東，我們正在與屋崙警察局聯繫，以支持他們調查。」

該案並不是第一次在灣區Airbnb出租屋中舉辦的派對上發生的槍擊事件。在2019年萬聖節，一名槍手闖入一場在東灣康曲柯士達縣的奧倫達市（Orinda）短租房舉辦的、被社交平台宣傳為「豪宅派對」的活動，有五名灣區居民在槍下喪生，至少四人受傷。

屋崙警局局長阿姆斯壯3日下午還透露最新一起凶案，發生在3日下午3時前，柯克姆街（Kirkham st）1300號街區。阿姆斯壯指出，警員到場時發現一名被槍擊中的受害者因傷勢過重死亡，也指出該案為今年發生的第100起凶案。

警方表示，在通知受害者家屬前，無法透露其身分。任何該案相關信息人士請致電510-238-3821，聯絡屋崙警局兇案組，或致電舉報熱線510-238-7950。

隨著最新三起凶案調查的展開，屋崙警方也繼續尋找上周三在東屋崙King Estate校園導致六人受傷的槍案的線索，並在臉書和推特上公布了相關的監控錄像。警方相信此為有針對性的襲擊，表示至少有兩名槍手在下午12時45分左右進入Rudsdale高中所在King Estates校園，開槍超過30次。

屋崙警局局長阿姆斯壯在記者會上說明幾起凶案的情況。（屋崙警局臉書截屏）
屋崙警局局長阿姆斯壯在記者會上說明幾起凶案的情況。（屋崙警局臉書截屏）

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