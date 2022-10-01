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雪佛龍出售聖拉蒙總部 更多員工轉移德州

編譯組／灣區綜合30日電
雪佛龍出售聖拉蒙總部，轉移更多員工到德州。（取自推特）
雪佛龍出售聖拉蒙總部，轉移更多員工到德州。（取自推特）

雪佛龍（Chevron）公司9月28日出售其在聖拉蒙的總部大樓，繼續縮小該公司在加州的規模，並將更多的工人轉移到德州

這家石油巨頭將位於Bollinger Canyon路6001號的92英畝土地賣給Sunset Development公司，該公司擁有鄰近的Bishop Ranch的大規模物業；成交價格沒有立即公布。Sunset公司曾在1980年代曾將同一處地產出售給雪佛龍公司。

雪佛龍公司另向Bishop Ranch租賃40萬平方英尺辦公空間，用作新總部。據Sunset公司稱，租下的面積還不到其剛剛出售的130萬平方英尺物業的三分之一，可以容納約2000名員工。預計新辦公空間將於明年啟用。

雪佛龍公司是眾多總部設在加州，卻在德州發展的公司之一。但與最近離開的嘉信理財公司（Charles Schwab）、慧與科技公司（HPE）和特斯拉（Tesla）不同的是，它仍將總部留在灣區。雪佛龍公司在美國能源中心休士頓已經有近8000名員工。

雪佛龍環境管理和房地產公司總裁波若斯（Mary Boroughs）在一份聲明中說：「將我們的總部就近搬到一個新的、現代化的租賃空間，使我們有機會在一個更現代的環境中創造更好的員工體驗。」

「華爾街日報」首先報導了這次出售。雪佛龍公司地段將來如何尚不清楚，Bishop Ranch曾在2018年在那裡建造一個價值3億元的商場，其他開發商也在該地塊上建造住房項目。

Sunset Development公司首席執行官米然（Alex Mehran, Jr.）在一份聲明中說：「這塊地位於Bishop Ranch的門戶，將在我們創建一個獨特的加州社區時，成為我們規畫的關鍵部分」。

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