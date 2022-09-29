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毒販售芬太尼若涉命案 舊金山地檢長謝安宜擬控謀殺

編譯組／舊金山28日電
舊金山地檢長謝安宜表示，正在考慮對芬太尼毒販提出謀殺指控。（電視新聞截圖）
舊金山地檢長謝安宜表示，正在考慮對芬太尼毒販提出謀殺指控。（電視新聞截圖）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）28日表示，如果毒販賣出的毒品涉及死亡案件，她考慮對毒販提出謀殺指控。

謝安宜28日發出聲明說：「自2020年以來，舊金山已有將近1700人死於藥物過量，其中大部分死於芬太尼，因為在過去兩年多當中，毒販並未因此受到懲罰。」

過去兩年多，毒販很少或根本不會因為販毒被判入獄，只會被移交給轉移計畫（diversion program）。如果被判謀殺，毒販將面臨長達15年到終身監禁的命運。

自從今年7月被市長布里德（London Breed）任命為新地檢長後，謝安宜一直將芬太尼問題作為其工作核心。她表示，鴉片類藥物的極端影響，迫使她的辦公室不得不做出反應。

加州許多農村地區和郊區已經恢復過去嚴厲打擊犯罪的政策，其中幾個縣的檢察官已開始追究毒販在吸毒過量致死案件中的責任，他們將這些案件視為打擊芬太尼問題的新戰線，向毒販們發出明確的訊息。

謝安宜說：「芬太尼為我們的社區帶來了前所未有的風險，我們必須盡全力要求毒販負起拯救生命的責任。我們必須在社區和法庭上發出強烈的訊息，告訴人們我們不會袖手旁觀讓毒販殺害無辜的人。」

為了證明謀殺罪嫌，檢察官必須提出具有說服力的惡意（malice）或含有惡意（implied malice）的證據，來證明被告蓄意殺人或有意識漠視生命，類似起訴酒駕司機殺人的政策。

「反對吸毒與死亡母親聯盟」（Mothers Against Drug Addiction and Deaths）共同創辦人麥當勞（Gina McDonald）對謝安宜的聲明感到興奮，認為芬太尼毒販絕對應該被控謀殺。她說，她支持謝安宜提出在審訊聽證會上警告毒販的做法，以建立一個可以用來證明其意圖的紀錄。

不過，舊金山公辯律師辦公室重罪小組經理納巴哈（Anita Nabha）表示，謝安宜的毒品政策是「失敗的毒品戰爭的延續」，是企圖透過監禁解決公共衛生危機的錯誤嘗試。她認為，強硬手段並不是解決辦法，可能導致意想不到的後果。

自上個月宣布會拒絕「極端案件」被告的保釋以來，謝安宜辦公室已提出七項動議，要求在審判前拘留被指控的毒販。但地檢處發言人表示，這七項動議有兩項暫時獲得批准，但最終所有七項動議都被法官駁回。

舊金山 毒品 檢察官

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