解決遊民危機 微型房屋成效有限 聖縣成功率43% 阿縣僅27%

圖為舊金山一處為遊民建造的房屋。(本報檔案照)

聖他克拉拉縣與阿拉米達縣是灣區遊民 人口最多的兩個縣。這兩個地方均實施「無家小屋計畫」 (tiny homes plan) ，提供一些遊民暫時性小屋，協助他們在此過渡期間找到安頓身心的長期住所，重新踏入社會，過正常生活。然而根據調查，聖他克拉拉縣2019年6月至2022年6月期間經由小屋計畫擺脫遊民生活，找到正常職業與住所的遊民成功率只有43%，阿拉米達縣只有27%。

聖荷西 遊民赫蘭德茲 (Hernandez) 因為平常過夜的休旅車著火，幸運申請進入小屋居住，暫時擺脫遊民身分。可是遷入小屋居住後，他遊民生活慣了，覺得樣樣不習慣。而過去遊民生活期間，認識的好友大半都是遊民，其中有些罹患精神分裂症。赫蘭德茲最後又回到他習慣的遊民生活。

然而對某些人而言，小屋計畫轉變他們的生活，現年30歲的韓德森 (Christopher Henderson) 就是在遷入小屋之後，才克制他的吸毒惡習，隨後在佛利蒙的Tesla工廠找到夜間工作。有了正當職業後，開始在聖荷西各地尋找公寓，最近終於遷入聖荷西一所公寓居住。遷入永久性住宅之後，第一年期間，聖荷西市府將提供房租票券，之後房租韓德森必須自己承擔。

韓德森說，轉變進入所謂「正常生活」感覺樣樣新穎，挑戰性高，必須小心翼翼，處理帳單與預算問題，即是購買雜貨食品都得事先規畫。

灣區無家小屋計畫有其重大限制性，因為能夠遷入小屋居住的遊民只能夠暫時居留。許多無家小屋計畫只給遊民半年，甚至不到半年的時間去找尋永久性住所，否則的話時間一到他們就得必須申請延長居住。小屋計畫管理人有權拒絕延長居住。灣區租金昂貴，不過由於新冠居家避疫規定，有些暫時居留在小屋的遊民竟可在疫情期間住上一兩年，沒有遭到任何管理干預。

聖荷西市長李卡多 （Sam Liccardo) 表示，根據專家的看法，協助遊民安定居住挑戰性非常大，許多地方遊民長期罹患精神症狀，或者染有毒癮，需要特別照顧。李卡多強力支持小屋計畫，可是他也承認許多利用小屋計畫協助遊民的案例可能無法達成目標，雖然如此，他強調這個計畫可在專家協助下進行。

灣區遊民人口不斷增加，因此雖然無家小屋計畫生效，卻只能夠服務少數地方遊民。阿拉米達縣從2019年6月到2022年6月共有940名遊民遷入小屋暫時居住，這只佔當地遊民總數的10%。根據調查，聖他克拉拉縣共有遊民1萬又28人，得以申請到小屋的遊民只有1346人。