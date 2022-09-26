北加州中文學校聯合會 表彰44位南灣中文老師

獲獎優良教師表揚大會合影。（記者陳爍嘉╱攝影）

在教師節即將到來之際，北加州 中文學校聯合會於25日舉辦了一年一度的優良教師表揚大會，以表揚和鼓勵南灣教師作育英才，弘揚傳統中華文化。表揚大會共表彰了44位南灣中文學校的優良教師，向他們頒發獎狀、花束和點心等獎勵。

活動上，舊金山經文處長賴銘琪代表台灣政府感謝各位老師在海外為中文教育 做出的努力和貢獻。他肯定了中文教師帶領海外華人傳承傳統文化的熱忱和使命感。

金山灣區 僑教中心主任莊雅淑表示，在海外推動華語文教育不是一件簡單的事情，「是各位老師和校長的功勞，才讓我們的華裔孩子在海外依然能夠學習和傳承中華民族的傳統文化和華語文」。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑講話。（記者陳爍嘉／攝影）

在灣區做了17年中文教學的林珀平老師上台分享教育心得。他認為，堅持當教師這件事情，擁有一個熱愛教育的態度是最重要的。他已經「走火入魔」地愛上了海外中文教育。在與學生相處的時候，他能感受到快樂和正面能量。

二谷慈濟人文學校的黃金華老師感嘆道，「很榮幸自己在邁人中文教學的第六年被評為優良教師。有句話說，『每個孩子是我們教育的一個起點，我們的工作是讓他們每一天都進步一點』。我會繼續秉著我的用心和教學的熱忱，照看每位孩子在學習中文路上發光成長」。

北半島中文學校的張寶玲老師表示，教育是一個與時俱進、永無休止的挑戰，感恩所有在中文教育上一起努力的好朋友，「有你們無私的付出與鼓勵，才能讓我們在教學領域中充滿活力不斷創新」。