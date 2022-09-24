聖馬刁路口 急駛休旅車險撞飛小女孩 行車記錄器拍下驚險一幕

過馬路的小女孩差點被撞飛。（電視新聞截圖）

聖馬刁一個十字路口日前發生一宗險些釀成悲劇的交通事件，一輛休旅 車不顧閃爍的行人通過號誌而未減速，差一點撞上一名過馬路騎滑板車的小女生。依照當時經過該路口的華裔 女子Jison Hong車內行車記錄器拍的視頻顯示，該休旅車快速通過，差幾吋就撞上小女孩，還將孩子的滑板車整個撞開，所幸千鈞一髮，女孩並未受傷。

「如果再晚幾秒鐘，女孩可能會重傷，」Hong表示，「每當我回想起那一刻，我就心有餘悸！」

該事件發生在9月14日，地點在聖馬刁Franklin Parkway和Baze路口。附近Bay Meadows社區的居民說，事件發生後已經向市政府要求採取行動，希望改善交通。女孩的父親Eden Li向媒體表示，女兒現在很好，但顯然受到驚嚇。

據稱，司機後來回到現場並與警察 交談，聖馬刁警察局（SMPD）也證實此事件已被報案，該局的交通部門正在進行調查。

Hong向其他居民表示，這件事情並非偶發；而鄰居們也說，在過去的幾年裡，曾向市政府提醒過類似的問題。

對於這段流出的視頻，城市經理科貝特（Drew Corbett）告訴ABC7新聞網：「作為一名家長，看著所發生的一切特別難受，這種可預防的事件本不應該發生。儘管行人通過的燈號已經閃爍，但這名司機顯然沒有在人行道之前為年幼的孩子停車。」

該市為此所做的直接改進包括：市政府通過暫時減少Franklin Parkway路某段一條車道，來降低該地區的速度，並將增加一個行人過街的信號燈，以提高行人在這條人行道上的能見度，另外也會在附近加強派出警力。同時，該市將再次研究是否可以在該十字路口安裝全向停車標誌，以及在全市範圍內繼續收集和分析數據，為包括工程改進和加強執法等交通安全工作提供信息。

「我曾與即將過馬路的這家人進行過眼神交流，」Hong回憶起這段經歷時表示，「當時有點像在演慢動作，我只在眼角察覺這輛車一閃而過。」

女孩的父親Eden Li則指出：「非常感謝社區的支持，感謝市政府對這條人行道的快速行動，但也希望其他類似的人行道能得到真正的改善。」