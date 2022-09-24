疫後首次 雲門舞集將來灣區演出

雲門舞集將在疫情之後首次至灣區演出。（文化部提供）

雲門舞集在今年10月開始疫情 後的首度國際巡演，在中華民國文化部的支持下，雲門舞集將演出藝術總監鄭宗龍的作品「十三聲」。該作品自2016年台灣首演便深獲好評，已巡演法、英、德、瑞典及中國等地，原定2020年秋至美國巡迴，但因疫情被迫暫停。本次美國巡演行程前來灣區及洛杉磯等，共計6地10場演出。

「十三聲」作品靈感源自於60年代台北老城區「艋舺」一位能說會唱，巧妙擬聲男女老幼，名為「十三聲」的傳奇街頭藝人。依照英國 泰晤士報評論，「十三聲」被認為是一部「震懾全面感官的文化記憶」，

鄭宗龍從自身出生地艋舺出發，挖掘台灣古老俚俗、在時代洪流中逐漸凋零的文化記憶。創作群還包括音樂創作暨統籌林強、美術設計何佳興、燈光設計沈柏宏、影像設計王奕盛、服裝設計林秉豪、聲音指導蔡柏璋等。

鄭宗龍與阿喀朗．汗、威廉．佛賽等，於2020年同時獲選入羅德里奇出版社出版的「五十位當代編舞家」。近年作品包括2020年「定光」，融合身體與自然，宛如在舞台上建構一片森林。2022年「霞」，則是以日本音樂家清水靖晃改編的薩克斯風版的巴赫大提琴組曲入舞，用身體語言訴說個人生命流光。鄭宗龍於2020年出任雲門舞集藝術總監。

雲門舞集是在1973年由林懷民創辦，雲門是台灣第一個職業舞團，更是華語社會的第一個當代舞團。雲門舞集是各國藝術節和重要劇院的常客，經常受邀演出，獲得舞評與觀眾的高度讚賞，2018年更獲頒英國國家舞蹈獎的「傑出舞團獎」，同時雲門定期在台灣公演，可以視為台灣文化風景與全民記憶的一部分。

雲門舞集美西演出詳情：10月6日史丹福大學紀念大劇院（ https://live.stanford.edu/calendar/october-2022/cloud-gate-dance-theatre-taiwan）；10月26日柯斯塔梅莎市瑟格爾斯特羅姆藝術中心（https://www.scfta.org/events/2022/cloud-gate-dance-theatre-of-taiwan）；10月29至30日柏克萊加大 哲勒巴劇院 （https://calperformances.org/events/2022-23/dance/cloud-gate-dance-theatre-of-taiwan-2223/）