我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

Costco會員年費要調漲？財務長透露可能時間點

疫後首次 雲門舞集將來灣區演出

記者李榮／灣區報導
雲門舞集將在疫情之後首次至灣區演出。（文化部提供）
雲門舞集將在疫情之後首次至灣區演出。（文化部提供）

雲門舞集在今年10月開始疫情後的首度國際巡演，在中華民國文化部的支持下，雲門舞集將演出藝術總監鄭宗龍的作品「十三聲」。該作品自2016年台灣首演便深獲好評，已巡演法、英、德、瑞典及中國等地，原定2020年秋至美國巡迴，但因疫情被迫暫停。本次美國巡演行程前來灣區及洛杉磯等，共計6地10場演出。

「十三聲」作品靈感源自於60年代台北老城區「艋舺」一位能說會唱，巧妙擬聲男女老幼，名為「十三聲」的傳奇街頭藝人。依照英國泰晤士報評論，「十三聲」被認為是一部「震懾全面感官的文化記憶」，

鄭宗龍從自身出生地艋舺出發，挖掘台灣古老俚俗、在時代洪流中逐漸凋零的文化記憶。創作群還包括音樂創作暨統籌林強、美術設計何佳興、燈光設計沈柏宏、影像設計王奕盛、服裝設計林秉豪、聲音指導蔡柏璋等。

鄭宗龍與阿喀朗．汗、威廉．佛賽等，於2020年同時獲選入羅德里奇出版社出版的「五十位當代編舞家」。近年作品包括2020年「定光」，融合身體與自然，宛如在舞台上建構一片森林。2022年「霞」，則是以日本音樂家清水靖晃改編的薩克斯風版的巴赫大提琴組曲入舞，用身體語言訴說個人生命流光。鄭宗龍於2020年出任雲門舞集藝術總監。 

雲門舞集是在1973年由林懷民創辦，雲門是台灣第一個職業舞團，更是華語社會的第一個當代舞團。雲門舞集是各國藝術節和重要劇院的常客，經常受邀演出，獲得舞評與觀眾的高度讚賞，2018年更獲頒英國國家舞蹈獎的「傑出舞團獎」，同時雲門定期在台灣公演，可以視為台灣文化風景與全民記憶的一部分。

雲門舞集美西演出詳情：10月6日史丹福大學紀念大劇院（ https://live.stanford.edu/calendar/october-2022/cloud-gate-dance-theatre-taiwan）；10月26日柯斯塔梅莎市瑟格爾斯特羅姆藝術中心（https://www.scfta.org/events/2022/cloud-gate-dance-theatre-of-taiwan）；10月29至30日柏克萊加大哲勒巴劇院  （https://calperformances.org/events/2022-23/dance/cloud-gate-dance-theatre-of-taiwan-2223/）

疫情 英國 柏克萊加大

上一則

大麻除罪牛步加州3萬多人仍背前科 新法明定期限解套

下一則

歡慶15周年 生命河基金會回饋社區

延伸閱讀

郵件竊盜猖獗 灣區警方：下午最常發生

郵件竊盜猖獗 灣區警方：下午最常發生
方李邦琴捐助 金山百年渡輪「重生」將成灣區委員會辦公場所

方李邦琴捐助 金山百年渡輪「重生」將成灣區委員會辦公場所
報告：灣區移出人口大過其他都會區

報告：灣區移出人口大過其他都會區
全國亞裔總商會主辦 「亞裔堅強」峰會 灣區多位領袖與會

全國亞裔總商會主辦 「亞裔堅強」峰會 灣區多位領袖與會
反聖嬰現象三連發 灣區冬季料乾燥 學者：不會太潮濕

反聖嬰現象三連發 灣區冬季料乾燥 學者：不會太潮濕

熱門新聞

謝家華遺產律師表示，謝家華生前最後時光因為精神耗弱，受到他人剝削。（Getty Images）

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

2022-09-22 14:41
史丹福大學睡眠醫學教授米諾。（取自學校官網）

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

2022-09-20 01:09
薛乃莊鼓勵居民將庭院改造成耐旱的植物造景。（記者李榮／翻攝）

加州乾旱 水利委員：節水不是不沖馬桶少洗澡

2022-09-16 19:34
灣區有三處高速公路路段排名加州十大最致命路段。（美聯社）

舊金山灣區3高速公路路段 列加州10大致命道路

2022-09-20 13:41
一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

2022-09-16 14:12
加州州長紐森準備好退稅給加州納稅人（美聯社）

加州退稅95億 2300萬人受惠 最快10月7日發放

2022-09-21 02:16

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招