史丹福研究：加州電動車主應改白天充電 減少電網壓力

史丹福大學科學家認為，加州電動車主應該改變充電習慣。（美聯社）

多年來，電動車 車主一直被告知、也被鼓勵要在夜間充電，因為此時能源需求最低。但周四（22日）發表在科學雜誌「自然—能源」上的一項研究認為，電動車主應該轉而在工作場所或公共充電站進行白天充電。他們說，這樣做將減少對電網的壓力，並減少州府對擴大電力系統的投資 。

史丹福大學Precourt能源研究所的研究團隊發現，白天充電比夜間住宅充電更好，主要原因是：太陽能電池板。

加州 已經在陽光明媚的白天，從太陽能場獲得了大量的電力，但其中很大一部分被浪費，因為沒有地方儲存這些能源，而當太陽下山時，公用事業部門必須依靠從其他州進口的電力和天然氣來提供能源。

該項目背後的研究人員使用計算機模型來預測電動車銷量的增加，會如何影響美國西部到2035年甚至更遠的電力需求。研究得出的結論是，如果不對電網進行重大投資並改變充電習慣，當道路上30%至40%的汽車是電動車時，電動車的充電將給電網帶來巨大壓力。今天，加州只有大約6%的汽車和輕型卡車是電動的。

該研究的主要作者、前機械工程博士生鮑威爾（Siobhan Powell）說，如果車主能將他們的充電習慣改變12個小時，在上午8點和下午2點之間充電，這將大大減少電網的負擔並降低成本；如果沒有這種行為的轉變，該研究預計美國西部地區夜間汽車充電將需要超過5.4千兆瓦時的能源儲存，這相當於五個大型核電反應堆所提供的能量。

鮑威爾表示，加州和其他西部州可以通過投資在工作場所和其他公共場所建設更多的充電站，來為過渡做準備；他還建議電力公司改變其非高峰期的費率結構，以鼓勵在上午晚些時候和下午早些時候充電。

加州今年的預算包括30億美元用於建設更多的公共充電站，而且該州最近從聯邦政府那裡獲得了5600萬美元用於此目的。在11月8日的投票中，一項名為「30號提案」的措施也提議對富人增稅，並將資金注入電動車充電站和其他項目，以減少溫室氣體排放。