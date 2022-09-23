我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工部報告：疫情失業救濟詐欺 恐達456億元

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

史丹福研究：加州電動車主應改白天充電 減少電網壓力

編譯組／灣區22日電
史丹福大學科學家認為，加州電動車主應該改變充電習慣。（美聯社）
史丹福大學科學家認為，加州電動車主應該改變充電習慣。（美聯社）

多年來，電動車車主一直被告知、也被鼓勵要在夜間充電，因為此時能源需求最低。但周四（22日）發表在科學雜誌「自然—能源」上的一項研究認為，電動車主應該轉而在工作場所或公共充電站進行白天充電。他們說，這樣做將減少對電網的壓力，並減少州府對擴大電力系統的投資

史丹福大學Precourt能源研究所的研究團隊發現，白天充電比夜間住宅充電更好，主要原因是：太陽能電池板。

加州已經在陽光明媚的白天，從太陽能場獲得了大量的電力，但其中很大一部分被浪費，因為沒有地方儲存這些能源，而當太陽下山時，公用事業部門必須依靠從其他州進口的電力和天然氣來提供能源。

該項目背後的研究人員使用計算機模型來預測電動車銷量的增加，會如何影響美國西部到2035年甚至更遠的電力需求。研究得出的結論是，如果不對電網進行重大投資並改變充電習慣，當道路上30%至40%的汽車是電動車時，電動車的充電將給電網帶來巨大壓力。今天，加州只有大約6%的汽車和輕型卡車是電動的。

該研究的主要作者、前機械工程博士生鮑威爾（Siobhan Powell）說，如果車主能將他們的充電習慣改變12個小時，在上午8點和下午2點之間充電，這將大大減少電網的負擔並降低成本；如果沒有這種行為的轉變，該研究預計美國西部地區夜間汽車充電將需要超過5.4千兆瓦時的能源儲存，這相當於五個大型核電反應堆所提供的能量。

鮑威爾表示，加州和其他西部州可以通過投資在工作場所和其他公共場所建設更多的充電站，來為過渡做準備；他還建議電力公司改變其非高峰期的費率結構，以鼓勵在上午晚些時候和下午早些時候充電。

加州今年的預算包括30億美元用於建設更多的公共充電站，而且該州最近從聯邦政府那裡獲得了5600萬美元用於此目的。在11月8日的投票中，一項名為「30號提案」的措施也提議對富人增稅，並將資金注入電動車充電站和其他項目，以減少溫室氣體排放。

電動車 加州 投資

上一則

聖縣警長史密斯涉貪被訴 遴選陪審團 只要一罪成立將被提前免職

下一則

第2條捷運越灣隧道首張設計圖出爐 預計2040年完工

延伸閱讀

免費開放後院「泡溫泉」50年 加州慷慨男池內去世

免費開放後院「泡溫泉」50年 加州慷慨男池內去世
加州23日起口罩令鬆綁 非重病區免戴

加州23日起口罩令鬆綁 非重病區免戴
洛縣警查政委庫爾 加州檢長接管

洛縣警查政委庫爾 加州檢長接管
加州主計長競選募款 陳仁宜超越對手郭嫻

加州主計長競選募款 陳仁宜超越對手郭嫻
陳仁宜選加州主計長 洛時再背書：需有獨立財政守門人

陳仁宜選加州主計長 洛時再背書：需有獨立財政守門人

熱門新聞

史丹福大學睡眠醫學教授米諾。（取自學校官網）

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

2022-09-20 01:09
謝家華遺產律師表示，謝家華生前最後時光因為精神耗弱，受到他人剝削。（Getty Images）

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

2022-09-22 14:41
薛乃莊鼓勵居民將庭院改造成耐旱的植物造景。（記者李榮／翻攝）

加州乾旱 水利委員：節水不是不沖馬桶少洗澡

2022-09-16 19:34
一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

2022-09-16 14:12
灣區有三處高速公路路段排名加州十大最致命路段。（美聯社）

舊金山灣區3高速公路路段 列加州10大致命道路

2022-09-20 13:41

北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

2022-09-15 02:18

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周