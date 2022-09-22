舊金山日本城和平廣場翻修成本增加 州增撥600萬元

居民橋本（左起）、州預算主席丁右立、州議員楊馳馬、康樂公園委員會委員楊文姬、和平廣場委員會共同主席大崎合影。（記者王子涵／攝影）

因受到疫情、供應鏈危機等影響，舊金山日本 城和平廣場的翻修支出被迫增長。州預算委員會主席丁右立（Phil Ting）20日宣布，在原先2500萬元舊金山健康與恢復債券的投資基礎上，再提供600萬元州預算，確保工程完工。州眾議員楊馳馬（Matt Haney）、市康樂公園委員會委員楊文姬（Vanita Louie）、和平廣場委員會共同主席大崎（John Osaki）等20日在和平塔（Peace Pagoda）前共同慶祝。

舊金山日本城是目前全美僅存的三座日本城之一，同時也是規模最大、歷史最悠久的；另外兩座也坐落於加州，分別是聖荷西的Nihonmachi，以及洛杉磯的Little Tokyo。近20年內，舊金山日本城沒有得到任何翻修和升級，疫情也導致商場內的很多商家歇業離開。

二戰之前，日本城曾十分繁榮，占地40個街區，大量小商業和居民居住在這裡；但因為戰爭原因，大量居民被驅離，關進集中營。日本城從最初40個街區，縮小到如今的12個街區，以及約4個街區的商業空間。

自1960年就生活在這裡的居民橋本（Rich Hashimoto）說：「當年他們只能帶著隨身物品離開，商鋪、房產全被以一美元的價格出售，試想一下，這些財產現如今的價值。被釋放後，一半居民就地在集中營附近居住，另一半返回日本城，儘管面對種族歧視與仇恨，但他們依舊堅強選擇重新生活。」

橋本補充道，日本城自那以後損失了一半的面積，但在隨後1970年代的城市重建時期（Urban Redevelopment Phase），日裔 居民再次受到不公正對待，被迫離開家園。日裔社區又用了20年的時間才重建了現在的一切。

「儘管20年聽上去很長時間，但他們建造的是平均不到800呎的住房單位，遠遠不足以贍養一個家庭。」橋本說，「他們有意讓日裔社區搬走。」

丁右立稱，和平廣場是社區的標誌。它象征著社區所失去的一切，但仍在這裡生活的人們依然把這裡當做舉行政治、社區活動的空間。他说：「這裡是人們了解日裔美國人歷史，慶祝日裔文化的地方。」

楊馳馬說，和平廣場一直是舊金山日本城的文化中心，翻修工程對於日裔社區意義重大。這裡將是舊金山未來永久性且十分重要的一部分，重建過程將以社區和居民為中心。