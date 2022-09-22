研究：15-24歲亞裔死因 自殺排首位

美國預防服務工作組將可能要求大部分成年人在拜訪其初級保健醫生時進行心理健康篩查。（圖片取自工作組官網）

根據一項針對美國家庭的新調查顯示，今年夏天美國每3個成年人中，就有1人報告出現了焦慮或抑鬱的症狀。

隨著新冠後期抑鬱症和焦慮症患者的增加，美國預防服務工作組（美國衛生與公眾服務部下屬的一個獨立委員會）在周二提出建議，希望能對大多數成年人進行心理健康 問題篩查，確保人們得到他們需要的幫助。這個篩查針對的是65歲以下的成年人，並且可能會在人們拜訪他們的初級保健醫生時進行。

根據美國預防服務工作組給出的數據，近42%的成年人報告在2021年2月經歷過焦慮或抑鬱，高於2020年8月的36%。在2001年至2004年期間，約19%的成年人報告在過去一年經歷過焦慮。

根據種族媒體服務（Ethnic Media Service）網站給出的數據，自殺是15歲到24歲的亞裔 孩子最主要的死亡原因，5歲到12歲非裔兒童的自殺率是同年齡白人兒童的兩倍。在疫情 期間，42%的多元性別族群（LGBTQ）青少年認真想過自殺，包括一半以上的跨性別者（transgender）和非二元性別者（non-binary）。

山景城 El Camino Health 的心理健康和成癮服務部主任內森（Kalpana Nathan）支持這一舉措。內森認為在美國加大篩查力度是一件好事，有很多人甚至可能沒有意識到抑鬱焦慮症就是他們正在遭受的痛苦，對這些精神問題的篩查能夠很有效地幫助這些人意識到自己的精神健康狀況出現了問題，而且這樣的問題是能夠得到改善的。

內森表示，在灣區，由於針對新冠疫情的管控，人們在家工作所產生的孤立感以及不確定感，誘使更多人出現心理健康問題。這也是全國范圍內的心理趨勢。

美國心理學會的專家布夫卡（Lynn Bufka）說，「我們看到越來越多關於痛苦的報告，越來越多關於壓力的報告，越來越多的人為此感到不知所措，心理健康篩查增加了個人獲得其所需資源的可能性」。

布夫卡介紹道，篩查可能包括要求人們回答一些問題，包括人們多久感到緊張。篩查不是診斷，但可能有助於發現心理健康問題的高危患者，以便他們獲得所需的幫助。

目前，這個心理健康篩查計畫是美國預防服務工作組在10月17日之前向公眾徵求意見的建議草案，工作組將在之後發布最終決定。