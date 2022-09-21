漏發、少發… 金山學區工資系統失誤連連 員工抗議

20日晚，近百位來自舊金山聯合學區的前線工作人員，抗議學區工資支付系統失誤。（記者李怡／攝影）

20日晚，近百名來自舊金山 聯合學區 的前線工作人員，如營養師、學校食堂工作者和安保人員等基層工作者，在聯合學區辦公室門前舉行集會，抗議學區工資支付系統失誤，導致教職工工資漏發、少發和保險 未支付等問題，呼籲學區重視並及時修復教職工支付系統。

早在今年初，因舊金山聯合學區新的教職工工資支付系統出現故障，導致教師工資錯付或漏付的現象，引起媒體的關注，且教師工會發起多次抗議集會和靜坐活動，最終引起前校監馬修斯的重視，承諾修復系統，解決問題。

時隔半年之久，至今教職工工資支付系統仍然是漏洞百出。據組織本次集會抗議活動的工會SEIU(Service Employees International Union)表示，因為在舊金山學區內工作的前線員工80%是亞裔，他們不懂電腦系統的操作，學區也沒提供任何相關新工資系統的培訓，因此他們每個月領取工資時，都要請自己的家人或是子女幫助完成。

工會代表Rafa Picazo說道，這些前線員工即使在疫情期間也未停止工作，他們是學區的英雄，但現在受到如此的動盪和不公平的支付待遇，他們中的很多人因支付系統漏洞而保險停繳、養老金停繳、不能獲得應有的醫療和養老保障。我們必須替他們發聲，讓聯合學區重視此事，並及時修復新的系統，或是繼續採用之前保守但錯誤率極低的紙質工資單支付。

學區餐廳華裔員工劉女士表示，自己的工資單連著三個月出現錯誤。她說，在工作中，她是全勤八小時，但領到的工資只有四小時，且還沒有按時發放。這給她每個月的生活帶來很大的負擔，也覺得自己付出的勞動沒有得到應有的回報，希望學區可以及時解決此一問題。

舊金山聯合學區的工作人員高舉口號牌，要求學區公平支付。（記者李怡／攝影）

據Rafa Picazo表示，他從小長大的好友David也是學區員工，因學區工資支付系統的漏洞，沒有按規定為他繳付保險，導致好友患癌症之後，不能及時得到救助，在兩周前去世。他表示，這些讓人痛心的事例不能再發生，呼籲學區要及時修正系統。

現場集會人員表示，學區領導之前給大家的回應是系統正在修復，但這一答覆並未令大家信服，因為半年過去了，沒有解決任何問題，漏洞還是依舊存在。