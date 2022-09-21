美國中華藝術學會 展侯北人潑墨畫

美國中華藝術學會將舉辦聯展，今年主題為「花雨」。（中華藝術學會提供）

美國中華藝術學會（ASACA）宣布，將於10月1日起在硅谷亞洲藝術中心舉辦聯展，展出今年106歲的潑彩、潑墨大師侯北人以及23位會員的全新畫作60餘幅。學會介紹，侯北人用淋漓的筆墨揮灑今年的展覽題目「花雨」，能讓人聯想到「花瓣漫天飛舞如落雨之美景」，而事實上，花雨也是佛家常用作形容佛說法之功德而散花如雨。侯北人表示，希望大家的畫作像花落雨一樣美、一樣香，也期待美國中華藝術學會更成功、更漂亮，像花落雨一樣潤澤四方，滋養大地。

美國中華藝術學會成立於1979年中美建交時。當年，侯北人已經在巴洛阿圖市中心教授水墨畫多年，和當地的學者及藝術家商一起成立學會，促進中美兩地的藝術交流。43年來，美國中華藝術學會不斷舉辦各式活動，傳承藝術，追求創新與國際交流。已106歲的侯北人同樣還是繼續藝術創作，就算在疫情 之中也不間斷。

主辦單位表示，這次參展的會員包括侯北人、于君慧、金大蓬、曾慶群、鄧福庸、雷家樂、馮麗清、James Eckman、Patricia J. Machmiller、錢蔡雅萍、錢超仁、張逸平、陳富明、李茂雄、Harve Citrin、Nina Ollikainen、戴天禾、陳淑珍、戚雯英、王婷、卓月芬、林玲、汪丁甲和黃雅純等人。硅谷亞洲藝術中心館長舒建華則說，侯老的德望和氣度，在海內外中國畫壇中手屈一指，門下弟子深受他創新求變、不拘一格的精神所影響，孜孜以求，是灣區 中華藝術傳承的一大亮點。