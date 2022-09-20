石塊襲擊 柏克萊現仇亞犯罪 嫌犯目前仍未找到

柏克萊人民公園此前發生過針對變性人的仇恨犯罪。（記者劉先進／攝影）

柏克萊 警方19日表示，在市內Durant Ave和Ellsworth St的交叉口，日前發生一起嚴重襲擊事件，一個身分不明的人用石頭襲擊受害者。警方認為，案件為針對亞裔的仇恨犯罪 ，但目前還未找到嫌疑人。

警方19日的聲明說，當天早上8時45分，在Ellsworth St和Durant Ave的交叉口，發生了一起嚴重的攻擊事件。一個身分不明的嫌犯，試圖用幾塊石頭來襲擊受害者。該嫌疑人沒有被逮捕。根據初步報告中提供的資訊，此次犯罪被認為是一起反亞裔的仇恨犯罪，警方鼓勵任何目擊者報告他們所掌握的任何資訊，案件號碼為22-02192。警方電話為(510)642-6760。

8月21日，柏克萊經常發生衝突的人民公園，就發生一起反變性人的仇恨犯罪事件，一人被捕，兩人逃跑。當天上午7時40分，在人民公園建築工地（Haste街2500號），有人報告一起嚴重縱火未遂案件；當警員趕到工地時，發現一名受害者受傷，並將其送往醫院治療。調查人員發現，有三個人用鏟子襲擊受害者，不久後，一人被逮捕，另外兩人逃跑。

警方後來表示，根據調查期間瞭解到的資訊，這起嚴重的襲擊事件被認為是由反變性人的偏見引發的，將作為仇恨犯罪進行調查。

柏克萊警局表示，嚴重攻擊是指一個人對另一個人的攻擊，目的是造成嚴重的身體傷害。這種類型的攻擊通常伴隨著武器的使用，或採用可能導致死亡或重大身體傷害的手段。而仇恨犯罪是一種刑事犯罪，有證據可以表明犯罪者對受害者有偏見，故意選中受害者。警方高度重視州和聯邦法律所保障的所有個人的權利，實施仇恨犯罪是一種嚴重的違法行為，不會被容忍。

舊金山 和屋崙此前數次發生襲擊華人事件，但地檢處並未以仇恨犯罪起訴。舊金山警局、屋崙警局和舊金山地檢處曾對本報表示，指控仇恨犯罪有很高很嚴格的標準，要證明攻擊者犯下此罪，通常要證明他們有動機，說過或做過一些事情，表明攻擊或傷害別人的目的，是基於被攻擊者的種族、民族、宗教、性取向、性別認同或其他受保護的人群。若襲擊者沒有說過什麼，或者並未在手機、社媒上展示有某種類型的敵意或憎恨，就難以證明是仇恨犯罪。