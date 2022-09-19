台美公益平台文化基金會晚宴 嚴長壽：工作被機器取代是尊嚴問題

嚴長壽談到平台在花東的努力，以及自己的信念。（記者李榮／攝影）

台灣與美國公益平台文化基金會日昨在巴洛阿圖舉辦年度晚宴，包括駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪夫婦、僑教中心主任莊雅淑、經文處經濟組組長陳愛蘭，以及基金會長期支持者與義工共約60人參與。公益平台基金會董事長嚴長壽透過視訊，在台灣與灣區的晚宴參加者連線交流。

嚴長壽指出，科技發展之下，逐漸導致贏者全拿的的競爭結果，許多小商業以及很多職位都被大公司或機器取代，但導致許多社會問題，「工作被機器取代，不（止）是金錢問題，而是尊嚴問題。」

公益平台多年來深耕花東，希望維護花東的豐富原住民 文化和壯麗大自然。平台自2009年成立以來，與支持夥伴致力於花東的永續發展，「自許作為領頭羊向前探路，從教育 、觀光、藝術文化、人才培育等面向，搭建起資源整合的平台，為花東培養未來人才；同時發揮在地優勢，為年輕人打造回家的路，讓這片土地原有的生活魅力發光發熱。」

嚴長壽指出，幾年前抱著信念到花東，希望能夠創造國際化與永續的花東文明生活的遠景。不過後來發現不止花東面臨挑戰，世界各地都有類似的問題。不過基金會還是繼續努力，無論如何都要「悶著頭做」，以正面行動取代消極呼籲，並且關注教育，「我們知道教育的重要，跟它可能產生的影響。」

談到社會的變遷，嚴長壽則指出，科技快速發展之下，產生許多大公司贏者全拿的情況，也導致極少數人極端富有，許多人則墮入貧窮，中間的工作機會、產業可能則被取代。但事實上，如此的情勢也導致許多問題，因為工作被機器取代，不是單純金錢的問題，更是尊嚴的問題。

主辦當日活動的蕭朱玲指出，數年前台大杜鵑花之夜時她邀請嚴長壽擔任主講嘉賓，至今嚴長壽已經來北加州 舉辦四次的活動。嚴長壽是台灣飯店教父級人物，而且一直非常熱心，退休以後更是選擇在台東深耕，打造公益平台幫助台灣偏鄉。

她並表示，公益平台文化基金會在海外也很受到歡迎，但畢竟平台是台灣的組織，美國居民捐助後無法抵稅。因此，後來又組織美國公益平台文化基金會，讓在地的民眾也能進一步幫忙，並強化基金會的資源。

經文處長賴銘琪，表示對公益平台文化基金會在花東地區貢獻表示由衷敬意。教育是一切事情的根本，佩服嚴長壽帶領大家嘗試翻轉偏鄉教育，任務非常艱難但平台卻實際做到了。