我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

台美公益平台文化基金會晚宴 嚴長壽：工作被機器取代是尊嚴問題

記者李榮／巴洛阿圖報導
嚴長壽談到平台在花東的努力，以及自己的信念。（記者李榮／攝影）
嚴長壽談到平台在花東的努力，以及自己的信念。（記者李榮／攝影）

台灣與美國公益平台文化基金會日昨在巴洛阿圖舉辦年度晚宴，包括駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪夫婦、僑教中心主任莊雅淑、經文處經濟組組長陳愛蘭，以及基金會長期支持者與義工共約60人參與。公益平台基金會董事長嚴長壽透過視訊，在台灣與灣區的晚宴參加者連線交流。

嚴長壽指出，科技發展之下，逐漸導致贏者全拿的的競爭結果，許多小商業以及很多職位都被大公司或機器取代，但導致許多社會問題，「工作被機器取代，不（止）是金錢問題，而是尊嚴問題。」

公益平台多年來深耕花東，希望維護花東的豐富原住民文化和壯麗大自然。平台自2009年成立以來，與支持夥伴致力於花東的永續發展，「自許作為領頭羊向前探路，從教育、觀光、藝術文化、人才培育等面向，搭建起資源整合的平台，為花東培養未來人才；同時發揮在地優勢，為年輕人打造回家的路，讓這片土地原有的生活魅力發光發熱。」

嚴長壽指出，幾年前抱著信念到花東，希望能夠創造國際化與永續的花東文明生活的遠景。不過後來發現不止花東面臨挑戰，世界各地都有類似的問題。不過基金會還是繼續努力，無論如何都要「悶著頭做」，以正面行動取代消極呼籲，並且關注教育，「我們知道教育的重要，跟它可能產生的影響。」

談到社會的變遷，嚴長壽則指出，科技快速發展之下，產生許多大公司贏者全拿的情況，也導致極少數人極端富有，許多人則墮入貧窮，中間的工作機會、產業可能則被取代。但事實上，如此的情勢也導致許多問題，因為工作被機器取代，不是單純金錢的問題，更是尊嚴的問題。

主辦當日活動的蕭朱玲指出，數年前台大杜鵑花之夜時她邀請嚴長壽擔任主講嘉賓，至今嚴長壽已經來北加州舉辦四次的活動。嚴長壽是台灣飯店教父級人物，而且一直非常熱心，退休以後更是選擇在台東深耕，打造公益平台幫助台灣偏鄉。

她並表示，公益平台文化基金會在海外也很受到歡迎，但畢竟平台是台灣的組織，美國居民捐助後無法抵稅。因此，後來又組織美國公益平台文化基金會，讓在地的民眾也能進一步幫忙，並強化基金會的資源。

經文處長賴銘琪，表示對公益平台文化基金會在花東地區貢獻表示由衷敬意。教育是一切事情的根本，佩服嚴長壽帶領大家嘗試翻轉偏鄉教育，任務非常艱難但平台卻實際做到了。

他並表示，公益平台做的是「對的事情」，非常不簡單。很多朋友都想要做善事，但常擔心捐出金錢後難以估量效益；不過，公益平台創辦人享有清譽、精神又令人敬佩，並且過往的成績令人放心。

參與民眾透過視頻，與嚴長壽交流。（記者李榮／攝影）
參與民眾透過視頻，與嚴長壽交流。（記者李榮／攝影）

教育 加州 原住民

上一則

滋根基金會 聖他克拉拉市辦義賣籌款餐會

下一則

全國購車保護禁經銷商用誘受法賣車 加州總檢察長支持

延伸閱讀

南灣僑胞金門大橋遊行 挺台灣加入聯國

南灣僑胞金門大橋遊行 挺台灣加入聯國
北美台灣科技年會 聚焦科技熱點

北美台灣科技年會 聚焦科技熱點
嚴長壽：工作被機器取代 不是金錢問題而是尊嚴問題

嚴長壽：工作被機器取代 不是金錢問題而是尊嚴問題
北美台灣科技年會 千人聚矽谷 熱議新焦點

北美台灣科技年會 千人聚矽谷 熱議新焦點
佛利蒙佛光山慶中秋 倡佛法生活化

佛利蒙佛光山慶中秋 倡佛法生活化

熱門新聞

薛乃莊鼓勵居民將庭院改造成耐旱的植物造景。（記者李榮／翻攝）

加州乾旱 水利委員：節水不是不沖馬桶少洗澡

2022-09-16 19:34
一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

2022-09-16 14:12

北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

2022-09-15 02:18
氣象預測，周末暴風將為灣區各地帶來明顯的降雨。（Getty Images）

暴風來襲 灣區18日起降大雨 氣象預測：北灣降雨最多

2022-09-17 02:18
產品包括TikTok的字節跳動公司總部將搬到矽谷。（取自推特）

字節跳動擴張辦公室 將搬到矽谷

2022-09-16 15:02
加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）14日表示，在舊金山高等法院對亞馬遜提起訴訟，指控其通過反競爭的合同行為扼殺競爭，提高了消費者在互聯網上購物的價格，違反了加州的不公平競爭法和加州壟斷法案Cartwright。（記者劉先進 ／翻攝）

加州起訴電商巨頭亞馬遜 不公平競爭抬高網購價格

2022-09-14 19:28

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資