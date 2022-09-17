佩斯金、朱嘉文走訪華埠宣傳全新B提案 試圖保持工務局完整性

市議員佩斯金(左三)與市行政官朱嘉文(左一)來到華埠，走訪小商業，宣傳全新的B提案，試圖保持工務局的完整性。（記者王子涵／攝影）

2020年B提案的通過，將舊金山 工務局（Department of Public Works）拆分成兩大部門，新成立的部門獨立負責市區街道清潔。但對此事工務局及市議會產生了意見分歧。市議員佩斯金（Peskin）認為，分拆的決定是官僚主義，僅前兩年就花費超600萬，且沒用於街道清潔工作。他16日上午與市行政官朱嘉文（Carmen Chu）來到華埠 ，走訪小商業，宣傳全新的B提案，試圖保持工務局的完整性。

佩斯金指出，受前工務局局長奴魯（Mohammed Nuru）貪污醜聞影響，市府及選民在兩年內做出很多的工作防止這樣的情況再次發生。「但在2020年11月的B提案選舉中，我們確實反應過度了。」佩斯金說，「拆分導致行政工作的重疊、多餘的人力，以及毫無意義的審計工作，讓市府部門的工作效率降低。」

根據一名獨立的市審計官的分析指出，工務局分拆的前兩年花費了超過600萬元，且未來每一年都會花費超過1000萬元。

市議員佩斯金（右）與市行政官朱嘉文（左）來到華埠，走訪小商業，宣傳全新的B提案，試圖保持工務局的完整性。（記者王子涵／攝影）

朱嘉文表示，節省下來的經費將受益於社區，雇用更多清潔工，幫助老年群體，支持住房計畫。「我曾也是一名小商業主，我們不會花費多餘的1元在審計上，或雇用一名多餘的會計。這就是我們現在所做的。」朱嘉文說，「太多的事情需要資助，而不是官僚主義。」

根據B提案競選委員會的聲明，新的B提案將保留兩部門的監督委員會。街道清潔委員會將召開公聽會，制定街頭清潔政策，以數據評估成果。而工務局將致力於工作透明化，審查賄賂等不當行為。