我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

張亞中將訪灣區 宣揚孫文理念

記者李榮／灣區報導
孫文學校總校長張亞中將訪灣區演講，宣揚理念。（主辦單位提供）
孫文學校總校長張亞中將訪灣區演講，宣揚理念。（主辦單位提供）

孫文學校總校長張亞中ㄧ行人應僑社邀請，將於23日（周五）下午巡迴抵達舊金山灣區訪問，並於佛斯特市的Crowne Plaza旅館舉辦演講與歡迎餐會。當日張亞中將以「救黨、救國、救兩岸」為論述主題，闡述自己的理念與立場，並且近距離與僑民接觸交換意見，也藉機向僑胞請益，商議如何共同「弘揚孫文思想，深耕中華文化，推動兩岸和合」。

張亞中是國民黨中央評議委員、孫文學校總校長。此行他是受美國僑胞及各地社團邀請，來美各地進行約20天的巡迴演講宣揚理念之外也與僑胞面對面交流。張亞中認為，在現在國民黨及中華民國的處境相當艱困的時候，兩岸更是處於兵戎危險之際。因此他以「救黨、救國、救兩岸」為主軸，向全美僑胞請益，並且也將與孫文學校美國各地區的支持者，共同討論如何宣揚中山思想、推廣中華文化、積極維護兩岸和平等議題。

張亞中的演講預計在9月24日下午2時30分舉辦。會後的下午6時至10時，則參加僑社的歡迎餐會。餐會地址：1221 chess Dr, Foster city, CA 94044。演講會免費入場，但因座位有限，呼籲應即早報名。餐會入場券則可電：（408）663-3141白曉萍；（510）377-1770 何佳民。

國民黨 中華民國 灣區

上一則

應對乾旱 矽谷華人愁綠草難養

下一則

紀念陳文成 北加州台灣同鄉聯合會辦網球賽

延伸閱讀

台灣政策法過首關 僑社有異見

台灣政策法過首關 僑社有異見
張亞中9/16訪馬州 談國民黨及兩岸和平

張亞中9/16訪馬州 談國民黨及兩岸和平
張亞中與僑胞座談 推動兩岸關係緩和

張亞中與僑胞座談 推動兩岸關係緩和
張亞中聖蓋博表揚中華旗隊

張亞中聖蓋博表揚中華旗隊
訪孫中山故居 張亞中：維護兩岸和平

訪孫中山故居 張亞中：維護兩岸和平

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17
都布林越裔夫婦遭行刑式槍殺，嫌犯阿拉米達縣警威廉斯被控兩項謀殺罪。(美聯社)

越裔夫婦遭行刑式槍殺 嫌犯與一被害人約會 

2022-09-10 02:16

北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

2022-09-15 02:18
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口