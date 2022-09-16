張亞中將訪灣區 宣揚孫文理念

孫文學校總校長張亞中將訪灣區演講，宣揚理念。（主辦單位提供）

孫文學校總校長張亞中ㄧ行人應僑社邀請，將於23日（周五）下午巡迴抵達舊金山灣區 訪問，並於佛斯特市的Crowne Plaza旅館舉辦演講與歡迎餐會。當日張亞中將以「救黨、救國、救兩岸」為論述主題，闡述自己的理念與立場，並且近距離與僑民接觸交換意見，也藉機向僑胞請益，商議如何共同「弘揚孫文思想，深耕中華文化，推動兩岸和合」。

張亞中是國民黨 中央評議委員、孫文學校總校長。此行他是受美國僑胞及各地社團邀請，來美各地進行約20天的巡迴演講宣揚理念之外也與僑胞面對面交流。張亞中認為，在現在國民黨及中華民國 的處境相當艱困的時候，兩岸更是處於兵戎危險之際。因此他以「救黨、救國、救兩岸」為主軸，向全美僑胞請益，並且也將與孫文學校美國各地區的支持者，共同討論如何宣揚中山思想、推廣中華文化、積極維護兩岸和平等議題。

張亞中的演講預計在9月24日下午2時30分舉辦。會後的下午6時至10時，則參加僑社的歡迎餐會。餐會地址：1221 chess Dr, Foster city, CA 94044。演講會免費入場，但因座位有限，呼籲應即早報名。餐會入場券則可電：（408）663-3141白曉萍；（510）377-1770 何佳民。