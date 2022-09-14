逢甲校友會慶祝母校61周年 學弟學妹歡聚

近百人在榮譽會長張人睿家中，歡度佳節。（張人睿提供）

北加州 逢甲大學校友會趁中秋假期在榮譽會長張人睿的家中，舉辦慶祝中秋節賞月聚餐，也同時歡慶母校61周年。當日除了有北加 州校友們參加外，也邀請目前在聖荷西州立大學及舊金山 大學「2+2」的逢甲學生共有100位一同慶祝。校友會同時也在現場經由實況轉播，讓在台灣家長和學校的師長們也能一同慶祝佳節，並了解北加州學長姐們對逢甲年輕學生的照顧。

當日晚餐以溫馨家庭中秋節團聚進行，校友會準備豐富菜色的便當與月餅，大家互道疫情以來的近況，也解答年輕學生初來美國的各種問題。包括中華民國舊金山經文處長賴銘琪及夫人，灣區華僑文教中心主任莊雅淑等人都到場致意。逢甲校友會長陳紹卿採用Zoom meeting的方式，讓逢甲大學國際科技管理學院的院長、副院長、相關主管，和學生家長同步在線上參與在加州的餐會，也藉機與北加校友互動。

賴銘琪表示，自己非常喜歡跟年輕人在一起，讓人覺得年輕許多。逢甲校友在灣區有非常多優秀的企業家人才，也看到這些精英們對社會的貢獻，他們除了積極參與社區活動外，還對於目前在這邊念書的逢甲學弟妹照顧有加，精神令人感佩。

莊雅淑表示，看到那麼多年輕學生來到美國念書非常欣慰，希望同學們努力讀書之外，也能夠融入當地的社區與社團，多多參與在此地華人的活動。

張人睿表示，疫情過後很高興能再次於自己的家裡舉辦聚餐。這次可以說是盛況空前，校友會結合在地的校友及來美國念書的聖荷西州立大學及舊金山大學念書的學弟學妹們，一起慶祝中秋節並為母校慶祝61周年提前暖壽，意義重大。希望大家能在11月10日時回台灣，共同慶祝逢甲大學的校慶。

陳紹卿表示，國際科管學院聖荷西州大的學弟學妹能來參加活動非常令人高興，為校友會注入活力。經過大家的交流，更進一步了解學弟學妹的近況與需求。期待同學能夠繼續努力，「記得，在北加州的資深校友都是你們的後盾！」