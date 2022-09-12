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加州社區學院「讓我免費就學」計畫 鼓勵貧生入學

編譯組／加州11日電
加州社區學院推出各種助學計畫，幫助學生入學。(本報檔案照)
加州社區學院推出各種助學計畫，幫助學生入學。(本報檔案照)

新冠疫情爆發前，柯羅納多 (Kathleen Coronado) 原計畫高中畢業後，馬上前往一所四年制大學就讀。然而疫情突然爆發，她被迫上網修課，大學夢逐漸褪色。環境劇變，加上考量自己經濟能力，科羅納多的信心逐漸喪失。幸好她唸12年級時，發現到莫德斯托社區學院 (Modesto Junior College) 推出「讓我免費就學」(Free for Me) 計畫，隨即申請，順利進入學院就讀，繼續追尋她的大學夢。

東灣阿拉米達縣的佩拉塔社區學院學區 (the Peralta Community College District) 推出各項助學計畫，其中包括免學費，協助類似柯羅納多這樣的學生就讀大學，同時藉此提高學院學生人數。莫德斯托學院即屬於佩拉塔學區。這些獎助學生就學計畫基金來自聯邦新冠疫情救濟款。

免學費在加州並非新鮮事。加州的承諾計畫 (Promise Program) 提供一些加州學院全職學生 (full time students) 學費獎學金。低收入家庭學生亦可申請這種助學服務。然而承諾計畫並不包含兼職學生 (part time students) 在內。這也是「讓我免費就學」計畫吸引力所在。

梅里特學院(Merritt College) 屬於佩拉塔社區學院學區。該學院目前除了提供學生免費早餐與校園停車外，亦提供學生500元房租補助。柏克萊城市學院 (Berkeley City College) 雖然沒有提供學生免費用餐，然而校園醫療中心提供學生免費醫療服務，修滿六個學分以上學生可免費搭乘地方公共交通工具。阿拉米達學院 (College of Alameda)每個學生註冊時，給予學生500元助學生活補助費，並不提供免學費優待。

屋崙蘭尼學院 (Laney College)副校長歐普沙塔 (Becky Opsata)指出， 由於實施「讓我免費就學」(Free for Me)，校園學生人數劇增5250人。她說，看到學生人數不再持續下跌，感到非常高興。莫德斯托學院校長班迪歐巴德海雅 (Santanu Bandyopadhyay) 表示，上個春季班由於實施免學費關係，學生人數增加約8%。

莫德斯托學院前一個春季班由於實施免學費計畫，再加上其他種種防治疫情工作，總花費500萬元以上，不過莫德斯托學院雖然給予免學費，並沒有其他輔助學生其他學習與生活費用。班迪歐巴德海雅校長指出，雖然學生顯然需要其他協助，然而單是免學費，已解除許多學生的心理壓力。如果真的還收學費的話，許多學生可能不敢申請就讀。

衛斯特教育信託基金 (The Education Trust-West)政策分析師卡斯楚 (Denis Castro) 指出，這些助學計畫缺乏長期計畫，未來後續發展令人擔憂。

佩拉塔社區學院學區所領取的新冠救濟金今年秋季即將結束。學院主管目前無法確定明年春季班招生時，能否繼續提供學生各項助學服務。

疫情 學區 加州

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