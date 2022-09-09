法官：馬斯克可用推特舉報人證據 但不能推遲案件

儘管馬斯克有意退出收購，推特仍尋求執行收購案。推特已起訴馬斯克，要求德拉瓦州法院強迫他完成收購。馬斯克也已提出反訴。審判定於10月17日這周開始進行。(美聯社)

法官7日裁決，馬斯克 (Elon Musk)在與推特 的訴訟中，將可自推特舉報人處獲得新證據。他正努力擺脫以440億元收購社交媒體公司推特的交易案。但是，法官不同意馬斯克推遲10月即將進行這起受到高度關注的審判。

德拉瓦州 衡平法院(Court of Chancery)首席法官麥可蜜克(Kathaleen St. Jude McCormick)拒絕馬斯克將審判推遲四周的請求。但法官允許增加有關舉報人、前推特安全長查特科(Peiter Zatko)指控證據，他訂於下周將針對推特的不良線上安全作法、向國會作證。

儘管馬斯克有意退出收購，但推特仍尋求執行這起收購案。推特已起訴馬斯克，要求德拉瓦州法院強迫他完成於今年4月達成的收購推特交易。馬斯克也已提出反訴。審判定於10月17日這一周開始進行。

馬斯克的法律團隊認為，查特科向官員提出指控，可能有助於支持馬斯克提出訴求，意即推特公司存在虛假與「垃圾郵件」(spam)帳戶等問題，誤導了他與公眾。查特科是知名網路安全專家，於1月被解雇，就在他提出警示、有關推特疏於保護用戶安全與隱私的問題之後。

法官裁決是於6日進行長達數小時聽證會之後。馬斯克與推特律師針對查特科主張，雙方在審判前提供證據進行爭論。推特律師試圖淡化查特科指控與公司合併案爭論的關聯性。推特數周以來一直辯稱，馬斯克退出收購案的理由，僅是為了掩飾因為股市暴跌、買家懊悔同意收購。

法官麥可蜜克7日表示，新公布的舉報人投訴，提供馬斯克法律團隊有理由可修改其反訴。但她拒絕針對細節發表意見。

她表示，在完全提出訴訟之前，不願透露更多關於提出反訴的優劣。必須將等待審後決定。然而，麥可蜜克支持推特公司的考量，也就是認為推遲審判、將導致公司更難恢復業務營運。即使是四周的延遲，也可能對推特造成進一步傷害的風險。